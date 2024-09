Kvaratskhelia, non si può sbagliare un gol così (Gazzetta)

È il Napoli delle occasioni sfumate, oppure buttate. Il georgiano ha sprecato colpendo malissimo con il piattone

Kvaratskhelia, non si può sbagliare un gol così. È quel che scrive la Gazzetta nella cronaca della partita Juventus-Napoli 1-0, a firma Stefano Agresti.

È il Napoli delle occasioni sfumate, oppure buttate, fate voi. Anche qui a Torino ha avuto la palla per indirizzare la gara, per portarla forse dalla propria parte: una palla clamorosa. Era il 28’ e quasi per caso, in uno dei rarissimi passaggi a vuoto difensivi della Juve (di così eclatanti se ne vedono pochi in una stagione da parte della squadra di Allegri), Kvaratskhelia si è trovato solo davanti a Szczesny, imbeccato da un assist di Osimhen. Un’opportunità limpida, che non si può fallire, e che il georgiano ha invece sprecato colpendo malissimo con il piattone. Un errore imperdonabile. Ma sicuramente, se avesse segnato, sarebbe stato Allegri a non perdonare ai suoi una follia tattica di quel genere: il contrario del suo credo calcistico.

Il georgiano nelle pagelle del Napolista.

KVARATSKHELIA. Forse quel gol divorato in maniera così grottesca è uno sberleffo del destino cupo di questa stagione. Non so che pensare, Ilaria. Certo, anche i fuoriclasse sbagliano ma un errore del genere fatto proprio dal georgiano ci porta nella notte in cui tutte le vacche sono nere, per dirla con Hegel – 4

Poco lucido mentalmente, alla ricerca estenuante e talvolta inutile del gol. Quell’errore sulla palla servita da Osimhen gli vale il voto, insieme alla reazione alla provocazione dell’odioso Gatti, nella quale ha mostrato una fragilità caratteriale che mai aveva lasciato trapelare – 4

