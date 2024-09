Juric: «Ultimamente siamo veramente poco fortunati con gli arbitri»

Dopo il pari a Frosinone: «Il secondo cartellino giallo su Oyono, con 80 minuti da giocare sarebbe stata una partita diversa»

Anche Juric, allenatore del Torino, si aggiunge alla lista di allenatori che hanno qualcosa da ridire sull’arbitraggio delle partite.

Dopo il pareggio con il Frosinone, ha commentato così la partita:

«Ultimamente siamo veramente poco fortunati con gli arbitri. Potevamo avere molti più punti in classifica, ma a livello arbitrale abbiamo e stiamo subendo tantissimo»

La frustrazione dell’allenatore dipende da un secondo giallo non dato ad Oyono, difensore del Frosinone:

«Il secondo cartellino giallo su Oyono è netto e giocando in undici contro dieci per più di ottanta minuti sarebbe poi stata una partita diversa. E’ un episodio davvero clamoroso: io capisco che è difficile arbitrare e che questi giovani arbitri vanno aiutati, ma è difficile capire perché il secondo giallo a Oyono non è stato dato. Più riguardo l’episodio e più mi convinco che è davvero clamoroso»

Alla fine Juric trova che sia giusto il pareggio: «Giusto ed è stato un buon punto per noi» .

Però fa una precisazione: «In partite così equilibrate queste situazioni arbitrali sono pesanti, e gli episodi finiscono con il determinare. Purtroppo, ultimamente veramente stiamo pagando tanto. Accettiamo le decisioni dell’arbitro, andiamo avanti pensando alle nostre cose e ai nostri progressi, ma resta il dato: in questo campionato stiamo subendo tanto come società sul fronte degli errori arbitrali a nostro sfavore»

Di recente, Mourinho è finito nell’occhio del ciclone per le sue parole contro l’arbitro Marcenaro. Ieri dopo “la cura”, il tecnico della Roma è tornato sui suoi passi:

Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza alla vigilia di Roma-Fiorentina. Ricordiamo che ieri Mourinho è stato un’ora e mezza in udienza col procuratore della Figc per difendersi dalle accuse dopo le sue dichiarazioni sull’arbitro Marcenaro e su Berardi. Ecco il nuovo Mourinho dopo la cura.

ll caso Marcenaro:

«Dalla giustizia mi aspetto giustizia. Non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro. Usare quell’espressione (“stabilità emozionale”) è normale. La utilizzo anche per me stesso, per il lavoro e la vita sociale. Forse è stata capita in un altro modo. L’arbitro ha fatto un buon lavoro. Non riesco a trovare nessun tipo di problema»

Sugli arbitri:

«Noi allenatori non dobbiamo parlare degli arbitri prima della partita. E’ una riflessione che ho fatto da solo e che ho partorito con il procuratore. Dopo possiamo criticare di più o di meno»

ilnapolista © riproduzione riservata