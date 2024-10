Inter-Lecce, rigore assegnato e tolto al Lecce, i tifosi insorgono sui social

“Come sempre il var salva l’inter”. “È rigore tutta la vita”. “alle altre squadre lo avresti tolto?”

Fino all’inizio della ripresa Inter-Lecce ha riservato molte sorprese, ma non il risultato. Nella cronaca Arnautovic sbaglia un gol, Bisseck rimedia con una gran testata e 45’ di altissimo livello.

In avvio di ripresa arriva però un rigore per il Lecce revocato in avvio di ripresa che lascia molti dubbi. Marcenaro fischia un penalty favore del Lecce per fallo di mano di Carlos Augusto, ma il Var segnala all’arbitro che non c’è il tocco.

Scoppia subito la polemica sui social

Mi spiace dirlo ma quest’anno con @Inter la stanno facendo veramente sporca in modalità aiuti.

Veramente vergognoso come si condizioni un campionato senza pudore.

#InterLecce Non dare un rigore così solare è vomitevole.

Il @OfficialUSLecce si sta giocando la salvezza.

#InterLecce lo puoi anche togliere il rigore …il discorso e’ …alle altre squadre lo avresti tolto ? Quanto aiutata l’Inter lo deve vincere meritatamente ma viene sempre agevolata da arbitri

@SerieA

#InterLecce #VAR

Come sempre il var salva l’inter.

Fallo di braccio in Area. L’arbitro fischia il rigore . Il var richiama . Rigore annullato. Ma vaffanculo arbitra il var o l’arbitro . Ratti bastardi di merda. Verrete schiacciati. Siete uno schifo.

Rigore per il Lecce annullato dal var. Vaffanculo era più rigore di quello dato in Sassuolo-Genoa! Complimenti all’Inter per lo scudetto della stella. Piangevano tanto per furti altrui (come se loro fossero angeli, vero?). Adesso l’Inter vince rubando. #InterLecce #VAR #calcio

Tiro diretto in porta! Una volta che lo fischi è rigore tutta la vita! Il var interviene e lo toglie! E noi ancora che le guardiamo le partite…..#interlecce — Antonio (@Antonio11476687) December 23, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata