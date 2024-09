Il Napoli euforico di Mazzarri assomiglia a quello splendido di Spalletti, ed è lontano da quello triste di Garcia

Il Giornale sottolinea le differenze tra il Napoli di avvio di stagione e quello che sta scendendo in campo ora con l’arrivo di Mazzarri in panchina

Il Giornale scrive della sfida di questa sera tra il Napoli e l’Inter, una sfida che per la formazione di Inzaghi ha un’importanza strategica, le permetterebbe di tornare in vetta alla classifica. È chiaro che il Napoli non è proprio l’avversario più semplice da battere considerando, scrive il quotidiano, che il Napoli di Mazzarri non è quello triste di Garcia

“Più difficile e più importante, perché il Napoli già euforico di Mazzarri sembra molto più vicino a quello splendido di Spalletti di quanto non sia stato per 3 mesi quello triste di Garcia e perché Inzaghi deve dare una risposta netta ancorché indiretta a Max Allegri, con cui domenica scorsa ha scelto di non scontrarsi veramente”

I precedenti dell’anno scorso non possono aiutare con esattezza a capire quel potrebbe essere l’esito della sfida di domani considerando che c’è stata una vittoria per parte, ma bisogna ricordare che all’andata a San Siro Inzaghi fu bravissimo a preparare la partita e battere il Napoli con le sue stesse armi

“L’ultima volta, allo stadio Maradona, ha vinto il Napoli, già campione mentre l’Inter pensava a Istanbul. Nello, senza discussioni. La penultima, a San Siro, alla ripresa dopo il Mondiale, vince invece l’Inter, con grande partita preparata da Inzaghi e giocata sugli errori altri, pallone agli avversari e ripartenza travolgenti, un po’ come il gol di domenica alla Juventus. Mazzarri è avvisato”

