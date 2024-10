Il Napoli di De Laurentiis, solo due volte ha fatto peggio nelle prime 18 partite

Ha raccolto 28 punti. Ne avevano guadagnati meno solo nel 2019/20 (24) e nel 2007/08 (23).

Il Napoli si impegna, il che rende ancora più triste lo 0-0 col Monza. C’è una patina di tristezza sulla squadra di Mazzarri, è innegabile. Napoli-Monza somiglia a quelle pellicole di Serie B le cui immagini sono sbiadite. Non vale nemmeno più la pena di ripetere le solite cose su De Laurentiis. Chi non ha compreso la situazione dopo la partita di questa sera, non la comprenderà nemmeno se glielo spiegano con i disegnini. Diciamo che con lo 0-0 interno col Monza gli azzurri hanno mosso la classifica La squadra resta settima: se l’Atalanta domani dovesse battere il Lecce, la squadra di Mazzarri scenderebbe all’ottavo posto. Il Maradona fischia, nemmeno tanto. Pure i tifosi sono rassegnati.

La statistica sul Napoli

Come riporta Opta la statistica e i numeri sono implacabili

Il Napoli ha raccolto 28 punti in questo campionato; dal suo ritorno in Serie A (dal 2007/08), solo due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare (24 nel 2019/20 e 23 nel 2007/08).

28 – Il Napoli ha raccolto 28 punti in questo campionato; dal suo ritorno in Serie A (dal 2007/08), solo due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare (24 nel 2019/20 e 23 nel 2007/08). Distanza.#NapoliMonza — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 29, 2023

Inutile fare confronti col la squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto, ma i numeri di questa stagione sono chiari mettendoli a confronto con tutte le stagioni da quando il Napoli è in Serie A

ilnapolista © riproduzione riservata