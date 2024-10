Il Barcellona in condizioni normali non dovrebbe soffrire il Napoli nemmeno al Maradona (El Mundo)

Il quotidiano definisce disastrosa l’eredità lasciata da Garcia e ricorda che anche il Barça deve racimolare punti per il Mondiale per club (ha l’Atletico davanti)

Il Barcellona in condizioni normali non dovrebbe soffrire il Napoli nemmeno al Maradona. Lo scrive El Mundo che non si mostra granché preoccupato del sorteggio dei catalani.

Scrive che

il Napoli è alla ricerca di un nuovo slancio con Walter Mazzarri. Sabato, contro il Cagliari, i campioni in carica della Serie A hanno conquistato la prima vittoria casalinga dal 27 settembre. Nemmeno i più anziani all’ombra del Vesuvio ricordano un’eredità così disastrosa come quella lasciata da Rudi Garcia, deciso a dare la sua impronta a un gruppo che volava in automatico.

I Blaugrana, ovviamente, dovranno dimostrare la superiorità della loro squadra. Perché il Napoli, con una fragilità esasperante, riesce a malapena a servire un ariete vorace come Victor Osimhen. Il nigeriano domina l’area, e a gennaio partirà per la Coppa d’Africa.

Un decennio dopo il suo addio, Mazzarri deve dare una ventata di vita a questa squadra, cosa che ha fatto con il Braga. In condizioni normali, il gruppo di Xavi Hernández non dovrebbe soffrire nemmeno al Diego Armando Maradona.

Anche se hanno abbastanza ambizioni, il Barça dovrebbe guardare al Mondiale per club 2025, dove ancora non hanno un posto sicuro, dato il loro scarso background nelle ultime quattro Champions. Con 55 punti in classifica, sette in meno dell’Atlético, devono comunque andare avanti e sperare in un passo falso dei colchoneros (che hanno pescato l’Inter). La Uefa assegna due punti per la vittoria, uno per il pareggio e uno aggiuntivo per il passaggio del turno.

Solo il Napoli fallisce più occasioni da gol del Barcellona

Gli ultimi risultati del Barcellona non stanno convincendo; dopo aver perso contro il Girona 4-2 e l’Anversa in Champions 3-2 (match che contava poco per il club, in quanto era già qualificato come primo nel girone), ieri sera la squadra di Xavi ha pareggiato 1-1 contro il Valencia, fallendo tante occasioni da gol. Mundo Deportivo scrive:

“Xavi Hernández è stato duro nell’analizzare da un punto di vista offensivo la prestazione contro il Valencia; il tecnico non ha cercato scuse: «Siamo una delle peggiori squadre d’Europa in termini di efficacia», ha commentato nel post-partita. E ha ragione. Il Barça è la seconda squadra che fallisce più occasioni da gol nei top 5 campionati europei dopo il Napoli. Mentre gli azzurri mandano in rete solo il 9,96% dei tiri in porta (281 totali), il Barça appena l’11,27%, con un totale di 275 tiri in campionato e 31 gol. Al primo posto tra le squadre più efficaci c’è il Bayern Monaco con 258 tiri in porta e il 17% di gol segnati”.

