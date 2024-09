Ibrahimovic che torna al Milan è l’emblema dell’enorme confusione rossonera (Libero)

Libero titola: “Effetto Ibra, fumo negli occhi”. Cosa farà nello specifico? Il mercato? Dirà la sua sul tecnico? Non è chiaro.

Ibrahimovic che torna al Milan è l’emblema dell’enorme confusione rossonera. Lo scrive Libero che titola così: “Effetto Ibra, fumo negli occhi”.

Scrive il quotidiano milanese:

Ibra è tornato, ancora una volta. Sembra un déjà-vu eppure non lo è, perché quando il Milan è in difficoltà, la prima idea è richiamare alla base il gigante svedese.

Un comunicato che, in realtà, non chiarisce la posizione del 42enne di Rosengard, che potrebbe essere sintetizzata come un super consulente per il Milan e per Gerry Cardinale.

Ma cosa farà nello specifico? Sceglierà i giocatori sul mercato? Avrà voce in capitolo sul possibile esonero dell’allenatore? Si occuperà del progetto relativo allo stadio? Non è chiaro. Tutto questo, in fin dei conti, è l’emblema dell’enorme confusione che regna intorno all’ambiente Milan, fin dall’esonero di questa estate del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Ricky Massara. Due figure importantissime nella cavalcata scudetto di due stagioni fa, mai realmente rimpiazzate.

La mossa di riportare a Milanello Ibra, almeno, fa felici i tifosi, entusiasti di riabbracciare un vecchio amico, leggenda tanto del Diavolo quanto del calcio, ma è difficile capire quanto possa realmente aiutare una squadra in clamorosa difficoltà.

IL COMUNICATO

C’è l’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic nuova risorsa di RedBird. Non del Milan. Infatti l’intestazione del comunicato porta il logo della proprietà del club. Sarà quindi uomo di Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, e non di Pioli con cui però lavorerà a stretto contatto. Infatti avrà dimora fissa a Milanello e sarà il collante tra squadra e proprietà.

Nel comunicato diffuso da RedBird viene anche chiarto il ruolo di Zlatan.

“RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan“.

Di seguito alcuni estratti del comunicato

“In qualità di Partner Operativo di RedBird, Ibra collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento. Aiuterà a reperire e valutare nuove opportunità di investimento per l’azienda e fornirà consulenza alle società del portafoglio RedBird su progetti commerciali, strategie di contenuti digitali e iniziative strategiche di costruzione del marchio per estendere la loro presenza su base globale.

In AC Milan, Ibra ricoprirà il ruolo di Senior Advisor della Proprietà, che è guidata da RedBird e comprende i New York Yankees, uno dei partner sportivi di più lunga data di RedBird. Lavorando in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club”.

