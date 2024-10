Hojbjerg: il Napoli spera di chiudere con un prestito secco, come fece con Ndombele

Sportmediaset: nel 2022 gli Spurs risparmiarono l’ingaggio di un anno del francese. Anche la Juve sul danese; il Tottenham vuole l’obbligo di riscatto o cederlo.

Per il mercato di gennaio, Napoli e Juventus sono su Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Sportmediaset scrive:

“Entrambi i club vanno a caccia di un centrocampista e hanno messo gli occhi sul danese del Tottenham: i contatti sono già andati in scena, ma c’è da convincere gli ostici Spurs, tutt’altro che semplici da addomesticare. Soprattutto se si chiedono calciatori a prezzo di saldo o quasi. I dirigenti delle due italiane fanno leva sulla volontà del 28enne di giocare di più: il duello è aperto. Ma un precedente ‘gioca’ in favore dei partenopei. Prestito, al massimo con diritto di riscatto: Napoli e Juventus non vogliono spostarsi da queste formule per concludere l’affare riguardante l’ex Southampton. Gli inglesi invece vogliono almeno 20 milioni di euro subito o un obbligo di riscatto: servirà lavorare ai fianchi di Daniel Levy per trovare una formula vantaggiosa.

I campioni d’Italia però, sperano che possa ripetersi quanto accaduto con Tanguy Ndombele nell’estate del 2022. Il francese, ai tempi ai margini del Tottenham come Hojbjerg, si trasferì al Napoli con la semplice formula del prestito. Così facendo i londinesi risparmiarono almeno l’ingaggio di una stagione. La speranza di De Laurentiis è che alla fine gli Spurs si convincano a lasciare libero un calciatore attualmente scontento: la pensa uguale Giuntoli, che da tempo ha messo il classe 1995 nel mirino”.

MAZZARRI SUL MERCATO IN CONFERENZA:

«Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, non c’è il materiale per poterlo fare, credo. Io del mercato preferisco ne parli la società, io voglio dare una mano ai giocatori a riprendere quella fiducia che avevano l’anno scorso, giocando bene e cercando di essere equilibrati e non fare leggerezze ed errori da evitare. Sarà una partita difficile, il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, l’ho vista perchè gioca con un modulo come il nostro ma il Monza verrà senza nulla da perdere, gioca bene ed ha un bravo allenatore. E’ una gara importantissima per tanti motivi e non vorrei andare oltre la partita».

