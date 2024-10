Gasperini: «Non ve ne frega nulla del gioco, se non andremo in Champions parlerete di brutta stagione»

A Dazn: «Il Bologna? Non sono sorpreso, metteranno in difficoltà tutti con questa coralità e scambio di ruoli»

L’Atalanta di Gasperini subisce un’altra sconfitta in casa del Bologna per 1-0 con il gol di Ferguson al 86′. Si tratta della settima sconfitta per i bergamaschi che adesso sono settimi in classifica.

Le parole di Gasperini nel post partita a Dazn:

«Nel calcio vince chi fa gol, noi non lo abbiamo fatto»

Cosa è mancato in quell’occasione?

«Dobbiamo lavorare meglio, migliorare la capacità in queste situazioni di calci d’angolo»

Cosa cambia con questa sconfitta in ottica Europa?

«Non lo so, io guardo la partita di oggi. Questo Bologna è forte, se non stai attento non vedi mai la palla»

Per quanto riguarda l’attacco, è soddisfatto?

«La prestazione degli attaccanti è stata molto buona, è mancata la parte realizzativa. Non c’è da rimproverare nulla»

La sorprende questo Bologna?

«Non sono sorpreso, so come giocano. Metteranno in difficoltà tutti con questa coralità e scambio di ruoli. Solo con una prestazione forte in difesa potevamo togliergli questa capacità che hanno di palleggiare»

Poco fa c’è stato l’abbraccio con Motta.

«Ci conosciamo molto bene. Lui è molto bravo, non so quanti riusciranno a trovare le contromisure che ha trovato l’Atalanta oggi»

Non le piace parlare di Europa.

«L’obiettivo è la Champions, se non lo prendiamo è una stagione brutta. Se non prendiamo neanche l’Europa League sarà una stagione disastrosa. Il vostro unico metro di misura è l’Europa, non ve ne frega nulla dei giocatori, del gioco»

IL BOLOGNA BATTE PURE L’ATALANTA E SI CONFERMA QUARTO IN CLASSIFICA

Il Bologna batte pure l’Atalanta e si conferma quarto in classifica.

I rossoblù hanno vinto 1-0 contro la squadra di Gasperini con gol nel finale di Ferguson. La squadra di Thiago Motta ha vinto il derby tra le squadre sbarazzine. E ha vinto con merito nonostante i bergamaschi abbiano avuto le loro occasioni e le hanno sprecate. È una sorta di cambio della guardia tra le rivelazioni della Serie A. Il Bologna resta così al quarto posto a 31 punti, a due lunghezze dal Milan terzo. E con un punto di vantaggio sulla Fiorentina quinta. Il Napoli per ora è a 27. In settimana il Bologna ha anche eliminato l’Inter dalla Coppa Italia.

