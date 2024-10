Fenucci, ad del Bologna: «Vorremo tenere Thiago Motta con noi per molto tempo»

A Radio Serie A: «Motta è contento di essere a Bologna. A gennaio vogliamo tenere Zirkzee, in caso di chiamate non risponderemo»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Seria A. Il tema è ovviamente il Bologna di Thiago Motta, in questo momento al quarto posto in campionato, in piena zona Champions. Le parole di Fenucci:

«Si è generato entusiasmo per i risultati fatti e per il gioco che si sta esperimento. Domenica dopo domenica bisogna pensare alle partite e prepararle adeguatamente, le sfide in campo sono il riflesso del lavoro svolto in allenamento. Il percorso di crescita è importante. Già dallo scorso anno abbiamo iniziato a lavorare in questa direzione proponendo un gioco offensivo che ha prodotto un miglioramento costante delle prestazioni e quindi anche dei risultati. Gli investimenti fatti durante il mercato e la conseguente possibilità di avere una rosa più ampia e di qualità ci da modo di poter cambiare i giocatori e tenere un livello alto. La partita di domani con l’Udinese l’affronteremo con la stessa mentalità e con l’obiettivo di fare come sempre».

L’ad dei felsinei ha poi parlato anche del talento di Zirkzee:

«È un giocatore dai mezzi tecnici eccezionali, ci colpì da subito per le giocate che era in grado di fare. È un ragazzo che è cresciuto molto e si è responsabilizzato. La nostra volontà è quello di tenerlo a gennaio e in caso di chiamate non risponderemo. La clausola con il Bayern Monaco è nel contratto e riguarda noi e il Bayern».

Infine qualche parole anche sul futuro di Thiago Motta:

«Vorremo tenerlo con noi per molto tempo, lui ha dichiarato di stare molto bene qui. Ogni mattina è contento di essere dove si trova ed è felice di lavorare per il Bologna. È un allenatore che sta facendo molto bene, ha caratteristiche uniche e i risultati e la qualità del gioco arrivano e si vedono. Sono due gli aspetti più importanti che lo contraddistinguono: la qualità del gioco che ha saputo dare al gruppo e il miglioramento e la valorizzazione dei calciatori anche a livello individuale; alcuni di loro sono pronti alle rispettive nazionali».

