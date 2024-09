Elkann chiama Al-Khelaifi che apre le porte dell’Eca alla Juventus

Al-Khelaifi: «Ho parlato con il proprietario e, sai, mi ha chiamato e penso che vogliano tornare. Sono decisamente i benvenuti»

La Juventus è benvenuta a rientrare nell’European Club Association (ECA) dopo che la società bianconera ha comunicato ufficialmente nei mesi scorsi la sua volontà di ritirarsi dal progetto della Superlega. Lo ha dichiarato il presidente dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi, dopo la riunione del Consiglio ECA andato in scena oggi a Copenaghen.

La Juventus infatti aveva lasciato l’ECA, all’epoca ancora guidata dall’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, insieme agli altri dodici club (tra cui anche Inter e Milan) che avevano lanciato insieme il progetto della Superlega. Tuttavia, nove società (tra le quali le stesse Inter e Milan) erano rientrate nell’associazione dopo l’uscita dalla Superlega e un accordo con l’UEFA, mentre Juventus, Real Madrid e Barcellona sono ancora fuori dall’ECA.

Ha riaprire le porta per i bianconeri ci ha pensato John Elkann in persona, con una telefonata al presidente dell’ente, Nasser Al-Khelaifi, a tutelare la Juventus per ripristinare l’ultimo tassello andato in fumo con la gestione Andrea Agnelli. L’ormai ex presidente bianconero era di fatto uscito dall’Associazione dei club europei a seguito dell’avvento del progetto Superlega nel 2021. Un addio silenzioso di fatto, quello di Agnelli, che lasciò senza parole tutti gli altri membri dell’organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo.

«Se smettono di lottare per quello che stanno cercando di ottenere, che penso sia un progetto stupido, sono sempre i benvenuti», ha dichiarato Al-Khelaifi oggi, come riportato dall’agenzia Reuters. «Ho parlato con il proprietario e, sai, mi ha chiamato e penso che vogliano tornare. Sono decisamente i benvenuti», ha aggiunto.

Che sia stato lo stesso amministratore delegato della Exor a telefonare ai vertici dell’ECA, è abbastanza forte.

