Di Nunno: «Rumors su un fondo americano interessato al Bari che per me vale 50 milioni»

Il Corrmezz intervista il presidente del Lecco: «Presentai un’offerta per il Bari ma il sindaco scelse De Laurentiis. Non ho rimpianti»

Il Corriere del Mezzogiorno (edizione Puglia) intervista Paolo Di Nunno vulcanico presidente del Lecco (che domani incontrerà Il Bari).

Viene definito

un tenace presidente senza peli sulla lingua, con un’unica grande passione: il suo Lecco.

Così la sfida di domani allo stadio Rigamonti Ceppi contro il Bari non suscita in lui particolari sensazioni, né nostalgia nonostante sia nato a Canosa di Puglia e abbia avuto trascorsi calcistici alla presidenza della formazione rossoblù. Eppure Di Nunno, fondatore della Elettronica Video Games di Cormano, in provincia di Milano, azienda leader nel settore della produzione di apparecchi e schede di slot machine, nel 2018 presentò la sua proposta per rilevare il titolo sportivo del Bari travolto dal fallimento.

«Preparai la documentazione necessaria che sottoposi anche all’attenzione del sindaco Decaro. Scelsero i De Laurentiis. Presi atto della decisione, senza battere ciglio. Volevo riportare il Bari in B. Non ho alcun rimpianto, ormai è acqua passata. Il mio cuore e la mia testa ora sono solo per il Lecco che lotterà per raggiungere la salvezza. I miei giocatori sanno quello che devono fare e devono dare in campo. Per questo abbiamo vinto i playoff di serie C».

Non medita alcuna rivincita, anche se questa partita per lei è una sorta di derby?

«Assolutamente, no. Tanto rispetto per il Bari, come squadra e blasone, ma io preferisco non guardare più di tanto agli avversari. È il Lecco che deve dimostrare di che pasta è fatto ottenendo il massimo».

Di recente, parlando alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha fatto riferimento ad una presunta trattativa per la cessione della società del Bari. Cosa c’è di vero?

«Sono voci di corridoio, indiscrezioni. Pare che ci sia un fondo americano disposto a rilevare il club biancorosso. Da quanto ne so, ci sarebbero già stati dei contatti. Ma da qui a dire se la cosa abbia un fondamento oppure no, se la trattativa possa andare in porto ce ne corre. Ho fatto una mia previsione sul valore del Bari attuale, tenuto anche conto dell’importanza della piazza e dell’affluenza del pubblico. Siamo intorno ai 50 milioni. Se poi il Bari dovesse tornare in A, il valore potrebbe raggiungere anche i 100 milioni. Ma è una stima del tutto personale».

