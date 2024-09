Dazn offrirà presto in Italia le partite gratis agli utenti non abbonati (ma registrati)

L’offerta è partita in Germania con Juventus-Napoli e sarà presto disponibile su scala globale.

Dazn ha lanciato un’offerta in app gratuita disponibile per gli utenti in Germania, ma che presto avrà un lancio globale che comprenderà anche l’Italia

Come riportato da SportBusiness, i tifosi in Germania avranno la possibilità di guardare gratuitamente alcuni contenuti Dazn selezionati dall’app. Per farlo sarà necessario avere un account, che sarà a titolo gratuito.

L’obiettivo della piattaforma streaming è quella di portare più utenti ad iscriversi. Ogni settimana verranno selezionate alcune partite di calcio e saranno poi trasmesse in maniera gratuita sull’app Dazn, con la possibilità di vedere anche contenuti non in diretta come per esempio gli highlights delle partite.

La prima partita di calcio che ha avviato questa offerta è stata proprio Juventus-Napoli, insieme poi a Psg-Nantes. Saranno disponibili gratuitamente Atletico Madrid-Almeria, gli highlights della Uefa Champions league e le partite della Uefa Women’s Champions League.

Alice Mascia, amministratore delegato di Dazn nei paesi di lingua tedesca e chief marketing officer della società, ha dichiarato: «La nostra visione in Dazn è quella di fornire l’esperienza sportiva più innovativa per quanti più fan possibili su scala globale. Per questo motivo siamo molto lieti di offrire ora l’opportunità di provare una selezione dei nostri contenuti sportivi di alta qualità gratuitamente tramite l’app Dazn, inizialmente nei mercati di lingua tedesca prima del lancio globale».

«Crediamo fermamente che un accesso più ampio alla nostra piattaforma con la più ampia gamma di sport sul mercato possa essere la chiave per il continuo successo di Dazn perché per noi si tratta anche di condividere il fascino dello sport con quante più persone possibile»

ilnapolista © riproduzione riservata