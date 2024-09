A Sky: «Se si va a ragionare sulla complessità della partita, il pareggio è giusto. Falcone è strutturato, perciò abbiamo mandato avanti lui»

D’Aversa: «Sul rigore non c’è nessun dubbio: era anche espulsione diretta»

D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn nel post partita di Lecce-Bologna, partita finita in parità per un rigore dell’ultimo minuto a favore dei giallorossi.

Il tecnico della squadra sul rigore: «Falcone? Essendo un portiere strutturato abbiamo deciso di mandare avanti lui. Abbiamo fatto noi meglio il primo tempo, loro dopo il gol potevano trovare la seconda rete. Voglio bene a Motta, ma sul rigore non c’è nessun dubbio: era anche espulsione diretta – a mio parere – per chiara occasione da gol. Va dato grande merito alla voglia di non mollare mai. Questo è un punto pesante: se si va a ragionare sulla complessità della partita il pareggio è giusto»

«Non c’erano dubbi su chi dovesse tirare il rigore. Gli attaccanti vivono per il gol. Se si va a vedere la storia di Piccoli non ha avuto continuità perché spesso ha avuto problemi fisici. A livello realizzativo, per ora, è stato penalizzato soprattutto per questo»

Le accuse di Thiago Motta ad arbitro e Var:

«Abbiamo fatto una buonissima prestazione, una gara completa, concedendo poco e creando occasioni. Abbiamo fatto gol continuando a giocare anche dopo. Con un episodio del genere perde il nostro calcio: mi ha sorpreso Doveri, che nel post partita mi ha detto che la mia squadra perdeva tempo, cosa assolutamente non vera. I miei ragazzi giocano sempre a calcio, senza perdite di tempo. Poi c’è stato il Var, con Nasca che ancora una volta ha combinato il suo… Sono sfortunato con lui, anche in uno Spezia-Lazio ricordo cosa ha fatto, o a Torino diede un ok in un’azione senza richiamare l’arbitro. Oggi invece lo ha richiamato… Bene, sento che è uno dei migliori varisti che abbiamo: ha uno strumento in mano che dovrebbe essere utilizzato bene. C’è frustrazione per il pareggio, non lo meritavamo: i ragazzi hanno dato tutto, l’episodio finale ci rammarica ma non ci toglie la voglia di continuare e fare il nostro lavoro, anche se spesso al Var uno come Nasca può avere un’arma importante se non viene usata nel modo giusto»

