A Sky: «Se una delle due migliora la difesa, diventa favorita». Teotino: «Il campionato del Barça è già compromesso, per cui si deve aggrappare alla Champions»

Il Napoli affronterà il Barcellona negli ottavi di Champions League. La squadra di Mazzarri ha staccato il pass dopo la vittoria per 2-0 contro il Braga, posizionandosi al secondo posto del girone C dietro al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I sorteggi delle altre italiane: Inter-Atletico Madrid e Lazio-Bayern Monaco.

I commenti di Condò e Teotino a Sky Sport 24:

Condò: «Se vedo l’Inter favorita sull’Atletico, tra Napoli e Barcellona vedo un 50 e 50. Immagino quanto il Napoli può crescere a gennaio. penso anche al ritorno al dialogo tra Osimhen e Kvara. Se loro ritrovano l’80% di quello che erano assieme, il Napoli ha tute le carte in regola per passare il turno. Aggiungendo un difensore centrale, che secondo me manca alla rosa di quest’anno, probabilmente potrebbe crescere ancora di più. Il Barça può crescere ma può anche esplodere. Il Napoli è già esploso ed è stato ricostruito. Laporta si fa fotografare con Rafa Marquez, ex compagno di Xavi che allena il Barça B e tanti giornalisti spagnoli interpretano questo come una minaccia velata. La sfida è molto sbilanciata sugli attacchi. Se una delle due migliora i meccanismi difensivi, diventa la favorita».

Teotino: «Il Napoli dello scorsa stagione è nettamente favorito sul Barça, quello di quest’anno non si sa. Già dei passi in avanti sono stati fatti da quando c’è Mazzari ma in questi due mesi può crescere anche il Barça. Partita complicata ma alla portata del Napoli. Il Barça è a sette punti dal Real Madrid falcidiato da infortuni. Una stagione già compromessa per quanto riguarda la Liga, per cui si deve aggrappare alla Champions. Il Napoli deve fare l’opposto della Lazio, fare una partita aggressiva, ad altri ritmi. Provare a mettere sotto il Barça già all’andata al Maradona. Il Barça ha una difesa scarsa e segna poco rispetto alla sua tradizione».

Anche Deco, direttore sportivo del Barça, ha commentato il sorteggio:

«Partita bella e divertente. Il Barça e il Napoli sono due squadre di grande qualità con giocatori creativi. La stagione? Stiamo giocando bene ma a volte abbiamo qualche problema, anche a causa degli infortuni. A poco a poco cresceremo e torneremo grandi. Speriamo di avere contro il Napoli tutti i nostri elementi».

