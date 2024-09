Champions League: l’Italia si avvicina ad avere la quinta squadra

Con gli ultimi risultati dei club nelle Coppe Europee, l’Italia è terza nel ranking con 11.714 punti, molto vicina ad attaccare la seconda posizione dell’Inghilterra.

Continua la corsa dei club per ottenere i posti aggiuntivi per la prossima edizione della Champions League. L’anno prossimo il torneo cambierà format e vi prenderanno parte 36 squadre, con girone unico e otto partite con altrettanti avversari diversi per ogni formazione. Resterà la divisione dei club in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno dati alle due Federazioni con il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/2024. Se i club italiani dovessero fare delle performance di alto livello nelle competizioni europee, la quinta classificata in Serie A avrebbe diritto di entrare in Champions.

Terminato il quinto turno della fase a gironi della Champions, dell’Europa League e della Conference League, la situazione si sta pian piano definendo. Sarà il prossimo turno a rendere più chiara la situazione, quando si conosceranno le squadre che passeranno alla fase ad eliminazione diretta.

La qualificazione dell’Atalanta agli ottavi di Europa League, la Roma che si è assicurata almeno i playoff dell’Europa League e la Fiorentina ha fatto stesso in Conference, hanno garantito all’Italia di essere in piena corsa per il secondo posto. Attualmente è terza con 11.714 punti. Sarà diretta rivale l’Inghilterra, che si è portata seconda, staccandosi dal terzo posto per soli 36 punti. Sarà fondamentale l’ultimo turno di Champions, dove il Napoli e Milan si giocheranno la qualificazione agli ottavi e potrebbero portare punti importanti all’Italia.

Questa la graduatoria aggiornata:

Germania – 12.500 punti Inghilterra – 11.750 punti Italia – 11.714 punti Spagna – 11.312 punti Belgio – 9.800 punti Repubblica Ceca – 9.250 punti Francia – 9.083 punti Turchia – 9.000 punti Olanda – 8.000 punti Grecia – 7.000 punti

Si è parlato di poter vedere una squadra della Saudi Pro League in Champions:

Saad Allazeez, Interim Ceo e vice Chairman del Board della Saudi Pro League, ha parlato al Social Football Summit

Subito il tema del nuovo ct, italiano, della Nazional, Roberto Mancini, che ha tanto fatto discutere dopo il suo addio all’Italia

«L’Arabia Saudita viene da un passato di calcio, avere un tecnico come Mancini aiuterà a sviluppare la Nazionale e il calcio saudita. Possiamo solo sperare che la nostra Nazionale possa fare meglio. I mondiali di calcio (del 2030, ndr) potrebbero essere degli eventi fondamentali per noi. Organizziamo diversi eventi sportivi, sta diventando normale»

Si affronta poi il tema del mercato e della disuguaglianza che rischia di esserci tra i calciatori locali e quelli stranieri

«La fase uno del processo ha raggiunto dei buonissimi risultati, sono arrivati calciatori forti e conosciuti in poche settimane: dalla prima alla nona settimana il numero degli spettatori medio è salito, così come dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo c’è stato un aumento tra il 16 ed il 17%. In termini di risultati generali il valore generato da giugno a fine ottobre è migliorato molto ed è visibile. Sono felice di ciò che abbiamo fatto e siamo solo all’inizio del progetto per diventare una partenza del mercato»

Sulla possibilità di una squadra araba in Champions League? «Come lega non abbiamo interazione con le federazioni, non sono a conoscenza di alcuna discussione tra noi e la Uefa»

ilnapolista © riproduzione riservata