Ceferin è talmente arrogante che potrebbe chiedere la radiazione del presidente della Corte di giustizia

“Quando pensi si avere visto e conosciuto tutto il repertorio mondiale sul tema dell’arroganza, non hai ancora capito che esiste una realtà, niente affatto virtuale, ma parallela e frequentata da un gruppo di persone che si ritengono proprietari non soltanto del calcio ma anche del lavoro altrui”. Scrive così Tony Damascelli su Il Giornale per il suo commento alla reazione a lento rilascio della Uefa, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla Superlega che accusa Uefa e Fifa di posizione dominante nell’organizzazione del calcio continentale. L’Uefa ha infatti ufficialmente chiesto per alla Corte di modificare il suo comunicato stampa, perché lo ritiene scorretto. E di più: accusano la Corta di aver pubblicato quel comunicato in modo da rendere la sentenza più appuntita, per fare più scalpore. Damascelli colpisce duro su Ceferin e sul paradosso che dimostra nel temere tanto qualcosa che in realtà al momento non esiste come la Superlega

Il paradosso di Ceferin con la Superlega

“È interessante notare come Ceferin e la sua orchestra continuino a guardare il dito e non la luna, ossessionati ancora più di Agnelli-Laporta-Perez, dall’ipotesi di una Superlega che tolga loro di mano un giocattolo con tutte le monete d’oro che questo contiene….Siamo nel paradosso, la Superlega non esiste, ma esiste una corte di giustizia che ha sentenziato e questo alla Uefa provoca allergie alle quali non era abituata. Strano che Ceferin e il suo clan non abbiano ancora chiesto la penalizzazione dei giudici riuniti in Lussemburgo e con loro, la radiazione del presidente Lenaerts. Ne sarebbero capaci”