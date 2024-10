Bergomi: «A Maradona quante botte, si alzava e mi dava la mano. Van Basten lo prendevo per le palle»

A 18 anni in finale al Mondiale

«Che avrei giocato la finale stando appiccicato a Rummenigge, me lo disse il giorno prima Tardelli: “Guarda che domani devi marcare quello biondo”. “Ma scusa – gli faccio – manca Antognoni: perché un difensore?”. “Tu preparati bene”. Lui parlava con Bearzot quando il Vecio faceva il giro delle camere e lo trovava sempre sveglio. Ci parlava anche Zoff, ovviamente, e infatti Dino prima di Italia-Polonia mi aveva detto: “Non sto benissimo, oggi i rinvii dal fondo li fai tu”. “Dino, ma io non gioco”. Invece giocai, lui lo sapeva già. A 18 anni non si soffre di insonnia da tensione, dunque la mattina della finale arrivo alla riunione tecnica per la formazione che avevo dormito, tranquillo. Bearzot mi fa: “Antognoni prova fra poco”. Due ore dopo, a mezzogiorno: “Giancarlo non ce la fa”. Prima del riposino: “Antonio prova ancora più tardi”. A merenda: “Niente, è fuori: dentro tu”. Poche parole come sempre, il Vecio. Come prima di mandarmi in campo contro il Brasile: “Scaldati e marca Serginho”. Stop». «Dunque, io titolare a 18 anni nella finale del Mondiale: c’era di buono che avevo poco tempo per andare in ansia, però il the e la torta di quella merenda li ho lasciati lì, non mi andava giù niente».