Al Var insabbiano tutto, poi leggo il nome di Mazzoleni

L’anno si chiude con Mazzoleni e De Luca che crolla come il Napoli

FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 18° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24

Il 2023 se ne va a occupare un posto del cuore riservato alle cose immortali.

La nera maschera di Osi. Il Cholilto a Milano.

I disegni sul prato di Kvaravaggio.

Il Signorinello Pallido steso a terra sul gol di Jack a Torino.

Il definitivo suggello di Furia al Dacia.

La festa infinita, il delirio di gioia impossibile da raccontare.

Impossibile raccontare il crollo di oggi.

Più mesto e meno grottesco di quello cui è stato vittima Vincenzo De Luca.

Al quale un addetto al cerimoniale sfila la sedia e lui va a gambe all’aria.

Ora tutto si potrà dire del governatore tranne che sia attaccato alle poltrone.

Impossibile raccontare perché e come il Napoli sia arrivato a questo.

Non ci tento nemmeno, per la verità.

Se Adl non vincerà la Supercoppa, non lo vedremo per un po’

Dopo l’ennesima debacle l’Impomatato fa meglio della Ducetta, e, a sorpresa, decide di offrirsi agli strali della stampa.

Si assumerà le colpe dell’incredibile precipitare della squadra. Prometterà interventi sul mercato.

Darà – furbesco – appuntamento a dopo la Supercoppa.

Furbesco.

Perché se l’esito sarà vincente, questo fulgido modello del Miles plautino, avrà un’occasione in più per esibire la coda del pavone.

Se l’esito – come si teme – sarà negativo, il Pirgopolinice imperatore di Capri si eclisserà nel silenzio e scommetto che proprio non lo vedremo per un bel po’.

Quanto al campionato, si procede secondo una trama che sembra prestabilita da tempo.

Suninter e la Vecchia devono giocarsela da sole.

Non sono ammesse ingerenze.

I gol di Arnautovic e Rabiot, e Mazzoleni al Var

Succede che il gol di Arnautovic a Marassi è viziato da un precedente fallo di Bisseck su Strootman.

Succede che il gol di Rabiot, che ha decretato la vittoria bianconera sui Sangue-Oro, sia viziata da un millimetrico fuorigioco.

Al Var insabbiano tutto.

Leggo poi il nome di Mazzoleni preposto a quella moviola, e mi rassicuro. Tutto regolare.

Del triangolo magico il Diavolo sembra rassegnato alla terza piazza.

Anche perché ha l’infermeria zeppa e nessuna identità di gioco.

Contro i ceramisti la sfanga grazie a un tiraccio di Pulisic a seguito di uno svarione in area di Tressoldi.

Seconda vittoria dei granata di Salerno, che sbancano Verona e rilanciano le ambizioni di Pippetto.

Fa già effetto la presenza in società di Walter Sabatini?

Buon anno.

La speranza per chi ama il calcio è che il 2024 spezzi l’asse Gravina-Marotta.

E si torni a un più pulito calcio.

