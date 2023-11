Ucraina-Italia, le ufficiali: Spalletti sceglie Buongiorno in difesa

A sorpresa non c’è Mancini al fianco di Acerbi. Confermati Raspadori, Zaniolo e Frattesi. Torna anche Di Lorenzo a destra

Ucraina-Italia, questa sera alle ore 20:45 alla BayArena di Leverkusen. Partita valida per le qualificazioni a Euro2024, Spalletti conferma le ultime indiscrezioni e anzi c’è una novità a sorpresa. La coppia di difensori centrali sarà Buongiorno-Acerbi. Non ci sarà quindi Mancini al fianco del centrale dell’Inter.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyl, Mykolenko; Stepanenko, Sudakov, Zinchenko, Tsygankov, Mudryk; Dovbyk.

L’Equipe su Ucraina-Italia

“Perdere tre fasi finali nelle ultime quattro competizioni internazionali sarebbe la prima volta nella gloriosa storia del loro calcio (il calcio italiano, ndr); ma è proprio quello che vorrebbero evitare in questo piovoso lunedì di novembre a Leverkusen. Se non toglierà almeno un punto agli ucraini supermotivati, vedrà riaffiorare l’incubo dello spareggio, un incontro traumatico. Per due volte si è ritrovata vicino al traguardo, la prima nel novembre 2017 contro la Svezia (0-1; 0-0) per la qualificazione ai Mondiali in Russia, poi nel marzo 2022 contro la Macedonia del Nord (0-1) in occasione dei Mondiali in Qatar. E, per due volte, si è liquefatto sotto la pressione, incapace di raggiungere l’apice della sua storia”.

La carica di Spalletti

Le sensazioni di Spalletti:

«Questo è uno di quei giorni che ti faranno dire che i miei giorni li ho vissuti, oppure possono diventare rimpianti o rimorsi. Una partita così può dare pressione, certo, ma queste sono soprattutto grandi opportunità e niente può limitare la nostra voglia matta di andare a difendere il titolo europeo. Noi siamo quelli là e abbiamo il dovere di andare a difenderlo. Molti nostri giocatori sanno che fatica è costato quel titolo, quindi ci faremo trovare pronti».

ilnapolista © riproduzione riservata