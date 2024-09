Real Madrid, anche la Nasa attratta dal preparatore atletico Antonio Pintus (Relevo)

La Nasa lo ha invitato per conoscere i metodi utilizzati con gli atleti e lui ha appreso il modo in cui lavorano gli astronauti a livello fisico

Al Real Madrid lo chiamano “il sergente di ferro”, i comuni mortali lo conosco con il nome di Antonio Pintus. Professione: preparatore atletico del Real Madrid. L’italiano ha contribuito e contribuisce al successo dei blancos grazie alla sue enciclopedica preparazione teorica. Applica matematica e fisica alla preparazione dei suoi calciatori.

Tanto odiato durante i ritiri estivi e quanto amato quando il Real arriva a fine stagione a competere ad alti livelli su ogni fronte. Il suo metodo di lavoro ha persino attirato l’attenzione della Nasa, l’agenzia spaziale statunitense. A scriverlo è Relevo:

“Il suo modo di lavorare, meticoloso all’estremo, rappresenta qualche grattacapo per i calciatori, soprattutto in preseason, ma poi lo apprezzano quando arrivano come Ferrari ai mesi più importanti del percorso. Un sistema metodico basato sulla scienza e sulla matematica che anche la Nasa ha voluto conoscere. Il preparatore atletico italiano ha recentemente visitato la sede della Nasa“.

L’agenzia spaziale americana lo ha conosciuto durante l’ultima tournee negli States del Real e lo ha invitato nella propria sede appena possibile. Pintus ha sfruttato l’ultima pausa delle nazionali per accettare l’invito ed è così volato nel Nuovo Mondo.

“Tutto cominciò a bollire negli Stati Uniti, durante l’ultima tournée della squadra bianca. Dopo una settimana a Los Angeles ci fu una breve tappa a Houston, dove i membri della Nasa, attratti dalle sue conoscenze in materia di preparazione fisica, lo contattarono. Durante la visita Pintus ha appreso il modo in cui lavorano gli astronauti a livello fisico. La preparazione che effettuano prima di andare nello spazio, le macchine che utilizzano o le misurazioni che vengono prese in considerazione. Da parte americana, hanno voluto conoscere nel dettaglio i metodi utilizzati con gli atleti nel corso della sua carriera alla Juve, al Lione, al Real Madrid e all’Inter“.

La descrizioni che fanno di Pintus è di “uno “pazzo” per i dati”:

“Un fanatico della preparazione rispettato anche oltre il calcio grazie al suo continuo contatto con il mondo universitario e quello scientifico che lo ha portato a pubblicare diversi articoli su forza, carico e infortuni (è anche fisioterapista). Ama misurare tutto. Trasforma le prestazioni in numeri e dimostra attraverso di essi che il lavoro svolto ripaga“.

