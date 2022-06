Pintus: «A volte gioco con i miei bambini e penso a Kroos e Modric… mia moglie non la prende benissimo»

Maurizio Crosetti intervista, su Repubblica, Antonio Pintus, uno dei migliori preparatori atletici al mondo. Sta per compiere 60 anni, ha 4 lauree e tre Champions League con Zidane e Ancelotti. Tanti i tecnici che lo hanno voluto con loro. Oltre ai due già citati, anche Lippi, Vialli, Zola, Deschamps e Capello.

«Corro insieme al gruppo, faccio tutti gli esercizi con i ragazzi. Cerco di spingerli al limite e mi spremo anch’io, soprattutto in preparazione precampionato. Loro pensano: se Pintus corre così a sessant’anni, dobbiamo farlo pure noi. Io corro da una vita…».

Meglio allenarsi con o senza la palla?

«I ragazzi vogliono il giocattolo, però sanno dell’importanza di entrambi i metodi. Da circa quindici anni si è iniziato a integrare preparazione fisica e tecnica, esercizi con e senza palla, però per esperienza ho rilevato che gli infortuni possono aumentare, soprattutto se non si eseguono adeguate compensazioni. Non dimentichiamoci comunque che

la partita viene giocata con la palla».