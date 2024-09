E se alla fine a trionfare sarà la prudenza, cioè le sensazioni saranno negative per il pass dall’inizio, allora spazio a Simeone.

Il Napoli avrà bisogno della miglior formazione possibile questa sera contro il Real Madrid e dell’apporto di tutti i suoi giocatori, tra questi c’è sicuramente Victor Osimhen. Ma il nigeriano, ha spiegato ieri il tecnico Walter Mazzarri non è ancora al 100% e non ha tutti i 90′ della partita nelle gambe, bisognerà decidere dunque se partirà titolare per poi essere sostituito o se entrerà in corsa come a Bergamo.

Oggi Mazzarri parlerà col suo attaccante per capire le sue sensazioni e come si sente, ma ill problema, spiega la Gazzetta dello Sport, è che il Napoli non può permettersi il lusso di avere Osimhen infortunato

“Osimhen è tornato in campo a Bergamo dopo più di un mese di assenza, e senza più la mascherina protettiva: la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra è stata assorbita, ma oggi il Napoli non può permettersi il lusso di rischiare ancora. Anche perché Raspadori e Simeone scalpitano e danno a Mazzarri ampie garanzie”.

La sensazione del calciatore è importante, ma, come scrive il Corriere dello Sport, non determinante perché Osimhen vorrebbe sempre giocare

“Osi che, si sa, giocherebbe anche con una gamba sola e 40 di febbre: con l’Atalanta è entrato nel secondo tempo e per una mezzoretta ha martellato, seminato panico e firmato quell’assist acrobatico che solo lui, soltanto un uomo elastico come lui avrebbe potuto inventare. Tutto molto bene, altroché: decisivo in un clic, dopo più d’un mese a lottare contro un problema muscolare. Ma ieri Mazzarri ha spiegato che non è ancora al top, che poi ci sono Inter e Juve e che dovrà parlarci bene per capire non appena il sole, o comunque la luce del giorno illuminerà Madrid: le famose sensazioni di cui sopra. E una certezza: Osimhen tirerà fuori qualsiasi virtù in dotazione pur di cominciare dal primo minuto. E se alla fine a trionfare sarà la prudenza, cioè le sensazioni saranno negative per il pass dall’inizio, allora spazio a Simeone. Il Cholito nella Madrid di papà Cholo. Un nueve, un nove, comunque sia”.

