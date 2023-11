Napoli, il bello ha lasciato il posto all’utile (Gazzetta)

Il Napoli vince con autorità e sicurezza, però quel retrogusto un po’ amaro a chi, ne siamo consapevoli, era abituato troppo bene

Nel Napoli il bello ha lasciato il posto all’utile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella cronaca di Salernitana-Napoli 0-2.

Prima il dovere, certo. Ma il piacere? Il Napoli vince il derby con la Salernitana con autorità e sicurezza, però lascia ancora una volta quel retrogusto un po’ amaro a chi, ne siamo consapevoli, era abituato troppo bene. L’anno scorso il Napoli si divertiva a giocare e in questo modo trascinava ed entusiasmava tifosi e spettatori neutrali. Adesso il bello ha lasciato il posto all’utile e non c’è nulla di male: è un’altra strada attraverso la quale si può trovare la vittoria. Ci sono allenatori che hanno costruito la loro carriera su questo concetto. Però lo scudetto era arrivato proprio facendo coincidere il bello e l’utile: motivo per cui era meravigliosa la creatura di Spalletti. Adesso l’impressione è che il Napoli stia ancora prendendo le misure a se stesso e nel frattempo sono stati persi punti preziosi: di bello ci sono le giocate individuali, ma la manovra è meno rotonda e piacevole.

LA CONFERENZA DI GARCIA

Rudi Garcia alla Fausto Leali: «A chi?». Risponde così in conferenza a chi gli chiede se questa vittoria è una dose di tranquillità. Lui a ogni incontro con la stampa dice di essere tranquillissimi dal primo giorno.

Vittoria che dà tranquillità?

«A chi? Per niente, mi trovo meglio giorno dopo giorno. Siamo concentrati da inizio stagione, sappiamo di essere forti e l’unica cosa da fare è dimostrarlo sempre».

Fase difensiva?

«Mi ha soddisfatto, giocato di squadra e non solo la difesa. Potevamo fare meglio complessivamente nell’uscita da dietro, difendendo meglio, ma alla fine Meret ha passato una serata tranquilla e quindi vuol dire che la squadra ha difeso bene».

Il Napoli rende sotto livello come ha detto Di Lorenzo?

«Faccio solo una riflessione personale, è buffo, ma non la condivido con voi. Possiamo migliorare ed essere più continui tra campionato e Champions League, non abbiamo sbagliato nessuna partita in 90′, in alcune gare siamo stati sfortunati come Real Madrid e Milan, siamo sulla strada giusta e mercoledì dobbiamo vincere per metterci in una posizione ancora migliore».

La Salernitana?

«Chi ha esperienza sa che nei derby la classifica non conta, abbiamo trovato un ambiente ostile come giusto che fosse in un derby. Spero che tra i tifosi sia andato tutto bene, così deve essere il calcio. Un derby però va vinto e noi l’abbiamo fatto».

