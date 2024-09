Il padre di Kvara: «Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di giocare per il Real Madrid»

A Geo Team: «Per Khvicha giocare contro il Real Madrid è stato speciale. Nella mia famiglia sono tutti tifosi del Real Madrid, tranne me»

Come riportato su Twitter da Fabrizio Romano, Badri Kvaratskhelia, papà dell’esterno del Napoli, ha parlato a Geo Team dopo la prova degli azzurri sul campo del Real Madrid: «Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di giocare per il Real Madrid. Ne sono sicuro»

Il padre dell’attaccante del Napoli, ha poi continuato a sottolineare come tutti in famiglia tifino per i Blancos

«Per Khvicha giocare contro il Real Madrid è stato speciale. Nella mia famiglia sono tutti tifosi del Real Madrid, tranne me»

