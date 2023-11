Zero a zero col Lille di Fonseca. “La squadra ha perso la spavalderia di inizio ottobre”. Fischiato Aubameyang

Gattuso, arriva il primo 4 in pagella de L’Equipe.

Non è finita la luna di miele, non esageriamo, ma lo 0-0 del Marsiglia contro il Lille (che peraltro è più avanti in classifica) segna il primo momento negativo dell’avventura di Gattuso nella città che fu di Tapie.

L’Equipe gli appioppa 4 in pagella.

Ha scambiato il suo pimpante 4-2-3-1 dell’inizio per un 4-3-3 che declina nel 4-4-2 di Marcelino durante la fase difensiva. Di conseguenza, con un giocatore offensivo in meno, la sua squadra ne ha guadagnato in equilibrio, ma ha perso la spavalderia di inizio ottobre. La sua squadra è stata morbida, il che è più fastidioso, perché pensavamo che fossero rinati dal punto di vista dell’impegno dopo la vittoria fisica contro l’Aek il 26 ottobre (3-1).

Per quel che riguarda il match, L’Equipe scrive di partita molto più tranquilla, in campo, dopo i tristi eventi della settimana scorsa col ferimento di Grosso la sera di Marsiglia-Lione.

La partita, nel complesso non molto emozionante, sempre più spezzettata dopo la pausa.

L’Equipe scrive che

il Marsiglia ha iniziato bene il primo tempo, creando rapidamente due occasioni. Ma l’incontro è stato gradualmente bloccato dal Lille che, superiore a centrocampo, ha controllato il match senza mai mettere in pericolo la difesa della squadra di Gattuso.

Il Lille è allenato dall’ex Roma Fonseca uno da sempre allergico ai tiri in porta.

Aubameyang sostituito tra i fischi del Velodrome.

L’ex giocatore dell’Arsenal ha deluso, come altri, nonostante un buon inizio. Non è stato nemmeno aiutato dal gioco offensivo della squadra. La domanda è: hHa ancora il suo calcio e la sua velocità? Ha segnato un gol in 10 partite di Ligue1. Aubameyang sta vivendo, a 34 anni, un inizio stagione in contraddizione con l’effervescenza che ha accompagnato il suo acquisto questa estate.

