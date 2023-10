Gattuso, prima vittoria a Marsiglia. Le Parisien lo elogia: il suo metodo comincia a dare frutti

Battuto 3-0 il Le Havre (rimasto in dieci al 40esimo). Alla fine riunisce i suoi in mezzo al campo. La stampa francese apprezza

Gattuso centra la sua prima vittoria a Marsiglia: un rotondo 3-0 al Le Havre. Le due squadre erano a pari merito in classifica prima dell’incontro di oggi. Gattuso fin qui aveva perduto 3-2 contro il Monaco, pareggiato in Europa League 2-2 col Brighton (ma avrebbe meritato di vincere). E oggi ecco il primo successo in una piazza che sembra essere il luogo adatto al tecnico calabrese reduce da una lunga serie di insuccessi in giro per l’Europa.

Il Marsiglia ha vinto 3-0 grazie a un’autorete di Sangante al 18esimo, al raddoppio di Aubameyang al 21esimo, dopodiché gli avversari sono rimasti in dieci per l’espulsione di N’Diaye al 40esimo. Nella ripresa, al minuto 84, la terza rete di Sarr.

Le Parisien scrive molto bene del tecnico italiano.

Il metodo Gattuso comincia a prendere piede e finalmente si fa sentire nei risultati. Per la sua terza partita, l’italiano ha apportato alcune modifiche nel suo 4-2-3-1 (Ounahi e Sarr al posto di Veretout e Correa) ma ha mantenuto un’idea chiara: Amine Harit avrà le chiavi del gioco.

Al fischio finale Gennaro Gattuso ha riunito ancora una volta i suoi uomini finale. Ha detto che «questa è la strada, che dobbiamo avere questa mentalità di non prendere gol in casa. I primi due gol ci hanno fatto molto bene. Abbiamo imparato dai nostri errori e abbiamo imparato molto bene l’incontro», si è congratulato con il capitano Valentin Rongier al microfono di Prime Video.

L’OM ha segnato alla prima azione, con autorete di Sangante.

Il Marsiglia ha raddoppiato dopo tre minuti segnando così il suo primo gol stagionale in campionato. Ha poi sfiorato anche la doppietta.

Con un uomo in più, il Marsiglia non ha chiuso la partita e anzi ha persino rischiato di subire gol.

Scrive L’Equipe che il terreno di gioco era stato abbastanza rovinato dal Mondiale di Rugby.

