Garcia ha nel portafogli la figurina di Politano

😣Ora ho capito perché non si è cercato un sostituto di Kim. Per il Napoli, quest’anno, la difesa è un concetto troppo distante dalla propria idea. Se ci colpsicono la prendiamo, altrimenti chiunque può prenderci a pallonate, attraversare cieli immensi e praterie, metterci ansia. Chiunque. Persino l’Union Berlino.

🙃Siamo partiti pure bene. Natan prende un palo. Costruiamo castelli di sabbia e li affondiamo sempre sul più bello. Ma nulla lascia presagire che non riusciremo a portarla a casa. Anzi.

🙄Mario Rui pennella un cross con il piede sordo. GioGio sale e la mette, Zambo segna. Quasi uno a zero, il Var annulla. Peccato, il destro di Marittiello è roba rara, è roba bellissima.

😇Politano è l’ancora di Garcia. Lo tiene legato alla panchina trattenendolo per il pizzo della giacca. Rudy ha la sua figurina nel portafogli. Segna e ritarda i fantasmi. Segna e stropiccia l’etichetta di luce intermittente. 1-0

😱Nel secondo tempo, andiamo a collezionare calci d’angolo come i pendolari a male parole allo svincolo del Corso Malta alle 18. Ovviamente crediamo di giocare da soli, l’equilibrio è un concetto astratto, Garcia è in modalità playstation e scaraventa tutti all’assalto. Prendiamo gol. Davvero, prendiamo gol da questi nonostante Meret faccia una paratona 1-1.

🧐Doccia fredda, ora si cambierà qualcosa. Macché si continua ad accarezzare la bandierina, a consumarla. Ma niente. Colpiamo il portiere. Kvara contro tutti. E nessun cambio fino ad oltre il settantesimo.

👊 Pareggio che non compromette niente se non le certezze di una squadra che pecca ancora di identità. Che vinca o perda, il Napoli sembra sempre in confusione, sfilacciato, in affanno. Sembra giocare a pelota, palla al muro a spalle scoperte.

Forza Napoli

