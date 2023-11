Gabri Veiga delude in Arabia, potrebbe tornare al Celta Vigo in prestito. Ma c’è la burocrazia (Relevo)

Non ha avuto l’impatto che ci si aspettava, solo un gol in nove presenze nella Saudi Pro League. È stato vicinissimo al Napoli

Il Napoli quest’estate aveva quasi preso il sosia (calcisticamente parlando) di Bellingham, ovvero Gabri Veiga. Così Carlos Carvalhal su Marca commentava il mancato approdo del talento spagnolo a Napoli. Veiga ha scelto l’Arabia Saudita. Qualsiasi siano le ragioni della scelta del giovane centrocampista, adesso pare che in Arabia Saudita non se la passi tanto bene. Prestazioni opache, umore sotto le scarpe e voglia di casa. A scriverlo è Relevo:

“Il giovane giocatore sta giocando la sua prima stagione in Arabia dopo che entrambi i club (Celta Vigo e Al Ahli) hanno concordato lo scorso agosto il trasferimento del nazionale Under 21 alla squadra araba, che ha pagato 30 milioni di euro al Celta, sei in contanti e i restanti 24 a rate. Tuttavia, l’impatto di Gabri Veiga nella Saudi Pro League non è stato come previsto. Finora il calciatore ha giocato 9 partite (689 minuti) e ha segnato solo un gol con l’Al Ahli, cifre ben lontane dai livelli raggiunti l’anno precedente al Celta. Anche se il ritorno del centrocampista sarebbe un rinforzo di lusso per il Celta, che è in zona retrocessione, la realtà burocratica del calcio spagnolo lo rende impossibile”.

Infatti Gabri Veiga ha già giocato in questa stagione per il Celta Vigo. Secondo le regole e la burocrazia del calcio spagnolo, questa circostanza rende quasi impossibile il ritorno a casa del calciatore. Forse si potrebbe tentare con un prestito a gennaio, ma tutto dipende dalla disponibilità del giocatore e dei club.

Resta il fatto che l’altro Bellingham (sempre Gabri Veiga) in Arabia non sta facendo scintille. Tutt’altro. Il Napoli aveva deciso di puntare su di lui per il dopo Zielinski, ma la scelta dello spagnolo ha portato il club di De Laurentiis a virare le proprie attenzione su Jesper Lindstrom.

Carlos Carvalhal ha giocato nel Braga. Poi l’ha allenato. Ha visto un giocatore, dice in un’intervista a Marca, che potrebbe essere come Bellingham. Poteva averlo il Napoli, De Laurentiis lo aveva praticamente preso: Gabri Veiga.

Per Carvalhal “è il giocatore spagnolo che, secondo me, è più vicino a Bellingham. Ha tante cose di Bellingham: interpretazione del gioco, movimento da dietro in avanti, è molto forte nell’attaccare l’area… Bellingham ha più capacità tecniche, ma Gabri ha un grande potenziale”.

