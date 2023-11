Bobo Tv, mancava Fabrizio Corona: “Vieri abbandonato per storie di soldi e di potere” (Corsera)

La separazione vera o presunta di Vieri da Cassano e Adani (Ventola non lo considera nessuno). Hanno smesso di seguirsi sui social

Bobo Tv, mancava Fabrizio Corona: “Vieri abbandonato per storie di soldi e di potere”. Lo scrive il Corriere della sera che dedica un pezzullo allo scioglimento vero o presunto della Bobo Tv, della separazione di Adani e Cassano da Vieri. Ci sarebbe anche Ventola ma in realtà nessuno lo ha mai preso in considerazione. Scrive il Corriere della Sera:

Sono stati una tribù che balla, ora hanno smesso persino di seguirsi sui social. A luglio con mogli e fidanzate erano saliti su un jet privato per volare a Formentera e festeggiare i 50 anni di Vieri. Ora che la Bobo Tv è diventata il palcoscenico esclusivo di colui che l’ha inventata, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono usciti di scena.

All’inizio sembrava che dietro l’assenza dei compagni di lavoro e tempo libero si celasse la suspense per una nuova avventura.

Resta il fatto che ieri a pranzo all’osteria di riferimento dove i quattro sono soliti ritrovarsi per commentare le partite, chiacchierare, divertirsi, il tavolo era vuoto.

È intervenuto nel dibattito anche Fabrizio Corona che sui social ha pubblicato l’audio di Nicola Ventola. «Fabri fammi passare un attimino di tempo, comunque non sei andato lontano». Corona si era portato avanti scrivendo che Vieri era stato abbandonato dai suoi compagni di avventura e che dietro l’addio si celavano problemi economici e di potere.

