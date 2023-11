Abatantuono: «Auguri Mazzarri, il capitone ormai lo mangi sicuro»

Video scherzoso col regista Patierno (tifosissimo del Napoli e di Mazzarri) alla presentazione del loro film. «Ci vediamo per la pastiera a Napoli)

Francesco Patierno e Diego Abatantuono hanno presentato il loro ultimo film al festival europeo del cinema di Lecce. “Improvvisamente a Natale mi sposo”, per la regia di Patierno, napoletano e tifosissimo del Napoli, con Abatantuono ovviamente storico milanista e grande appassionato di calcio.

In questo video Abatantuono, intervistato da Patierno, fa gli auguri a Walter Mazzarri.

Patierno: «Che diciamo a Mazzarri, Diego?»

Abatantuono: «Caro Mazzarri, un augurio che tutto vada per il meglio. Con l’amico Aurelio, non è una rima, viene naturale. E speriamo che la squadra renda per quello che è il suo potenziale che è esagerato. Poi Mazzarri conosce Napoli…»

P.: «Io sono contentissimo».

A.: «Ah tu sei contento?»

P.: «Molto».

A.: «Io invece mi tengo Pioli. Perché abbiamo Pioli. È una brava persona e ha dimostrato in questi anni con una rosa sempre variata di portare a casa dei bei risultati. Poi nessuno parla degli infortuni ma questo sarebbe davvero il tema grosso, vero Francesco?»

P.: «Assolutamente sì».

A.: «Tema che riguarda anche voi. Va bene, auguri Mazzarri, mi raccomando, ci vediamo presto, il capitone ormai lo mangi sicuro, siamo sotto sicuro, dobbiamo vedere a Pasqua, cosa mangiate a Napoli a Pasqua?»

Patierno: «La pastiera».

Abatantuono: «La pastiera. Ci vediamo per la pastiera a Napoli. Buon lavoro».

