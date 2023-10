Zaniolo titolare contro il West Ham

L’Aston Villa ha annunciato l’undici titolare che partirà a breve nella sfida con gli Hammers e Zaniolo sarà in campo nonostante il clima di tensione intorno a lui

Zaniolo giocherà titolare con il West Ham nella sfida di oggi 22 ottobre, programmata per le ore italiane 17.30.

Introducing your Aston Villa team! 👊 pic.twitter.com/EcjG3GhkPH — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 22, 2023

La conferma di Zaniolo nell’undici titolare è la dimostrazione di come l’Aston Villa, al pari del Newcastle per Tonali, ignora le accuse per calcioscommesse. La squadra inglese vuole usare il proprio giocatore tutte le volte che sarà possibile.

Per il momento l’ex Roma potrà giocare finché le accuse non saranno confermate. Così come sta accadendo, dall’altra parte del paese, per Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan avrebbe ricevuto la sospensione dello stipendio e si potrebbe decidere anche per l’esclusione dagli allenamenti in squadra.

Lo sottolinea la Gazzetta:

“In aggiunta corre anche il rischio di non potersi allenare: in Inghilterra non esiste un protocollo, c’è il precedente dell’attaccante del Brentford Ivan Toney, squalificato per 15 mesi — poi ridotti a 8 — per aver puntato su partite del suo club e anche su se stesso, che per 4 mesi non ha potuto lavorare coi compagni perché così era previsto dal dispositivo di squalifica. Dipenderà da quanto verrà stabilito in sede di patteggiamento, certo è che per Tonali sarebbe durissimo dover affrontare il periodo senza partite ufficiali anche con la prospettiva di doversi allenare in solitudine”.

