Rinvio a giudizio per Iervolino, indagato per presunta corruzione (Fan Page)

Il presidente della Salernitana. Le indagini risalgono al 2019. Coinvolta anche l’Università Pegaso di Iervolino

La notizia diffusa da Fan Page riferisce di corruzione e coinvolge anche il ministero del Lavoro. La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Salernitana e proprietario dell’Università telematica Pegaso, Danilo Iervolino. Insieme a lui, indagati anche il segretario nazionale della Cisal, Francesco Cavallaro, e la segretaria generale del ministero, Concetta Ferrari.

L’udienza preliminare è prevista presso il tribunale di Napoli per il 24 novembre. Scrive Fan Page:

“La richiesta di processo arriva al termine delle indagini su un episodio risalente al 2019. L’ipotesi di reato è di corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio, per un atto contrario ai suoi doveri. La teoria presentata dagli inquirenti (i pm Sergio Ferrigno e Henry John Woodcock) è questa: Ferrari, con il suo ruolo nel ministero del Lavoro, avrebbe agevolato la procedura per la scissione “parziale” e “asimmetrica” del patronato Encal-Inpal (con la separazione in due patronati, Encal-Cisal e Inpal). Lo avrebbe fatto “in concorso e di concerto con” Fabia D’Andrea, un’altra delle persone per cui è partita la richiesta di rinvio a giudizio. D’Andrea era vice capo di gabinetto della ministra del Lavoro, all’epoca Nunzia Catalfo“.

La corruzione riguarda alcuni significativi vantaggi economico-finanziari. Infatti i patronati avrebbero continuato a ricevere sovvenzioni pubbliche mantenendo locali e patrimoni. Questi benefici sarebbero stati persi se la scissione tra i patronati fosse stata “totale”.

Entra in gioco Iervolino:

“Ferrari in cambio [del favore compiuto] si sarebbe fatta promettere l‘assunzione del figlio come professore all’Università telematica Pegaso, di Danilo Iervolino (con un compenso da 30mila euro all’anno lordi da aprile 2019 a giugno 2022). I rapporti sarebbero passati attraverso Francesco Cavallaro e Mario Rosario Miele (anche lui tra gli indagati), all’epoca membro del Cda della Università Mercatorum (sempre riconducibile a Iervolino) e oggi dirigente della Salernitana. Il figlio di Ferrari avrebbe anche ricevuto un’Audi Q3 a prezzo scontato e un aiuto da parte di Cavallaro per il “buon esito” di un concorso della Polizia di Stato, che però non ha poi vinto“.

