Cajuste, dategli un Sax e sembra il James Senese degli Showmen: duro ed elegante. Lobotka tiene reading di letture calcistiche

Kvaratskhelia scocca le frecce verso una curva che ancora invoca al colera

😶 I primi due minuti sembravano il riassunto dei quindici giorni precedenti. Garcia col trolley in panchina ed i giornalisti con il mute in conferenza. Poi siamo la squadra più forte di Italia e lo dimostriamo.

🤗 Dopo il Frosinone l’avevano già bollato, dategli un Sax e sembra il Senese degli Showmen. Duro ed elegante, accartoccia tutta Verona. Cajuste.

😍 Jack da falso nove svuota la falegnameria scaligera. Cross di sinistro, una parabola in cui è descritto in versi il gioco del calcio, Politano ringrazia; 0-1.

😇 Lobo determina persino i piani di evacuazione dei Campi Flegrei. Tiene reading di letture calcistiche. Solo o in compagnia, allena in campo. Mister Stani.

😘 Kvaratskhelia è il marchio più pregiato di questa Seria A martoriata dagli scandali. Scocca le frecce alla Calaiò verso una curva che ancora invoca al colera. Analfabeti ad un corso di filosofia morale. 0-2

🙄 Il Verona cambia assetto e prende il terzo. Poi gli regaliamo la gioia di un gol e, mentre Dazn alla cronaca auspica la grande rimonta, noi arriviamo davanti a Montipò e ci divoriamo gol a raffica. Perché non tiriamo? Bah

👊 Non era scontato vincere, per niente. Grande vittoria dunque anche se ergere il tuo portiere a protagonista, quando vinci tre a zero , un po’ riporta a quei dubbi di fragilità che ci accompagnano da Agosto. Questa squadra ha una qualità ed una forza nei singoli da restare eternamente fiduciosi.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

