Garcia ha scoperto che per De Laurentiis «non ci sono tanti Spalletti in giro» (Corsport)

Può darsi abbia voluto tutelare la dignità, ferita «per quella mancanza di rispetto». Un messaggio in codice e amici (e nemici) come prima

Garcia ce l’aveva solo con i giornalisti ieri? Per Antonio Giordano del Corriere dello Sport, no. Scrive il quotidiano:

Ci può stare che in un momento delicato della propria carriera, dinnanzi ad un’idea che sembra possa sgonfiarsi (o anche no), un allenatore, nella solitudine più assoluta, mentre dà per sicuro che per Adl certe voci possano rappresentare «pettegolezzi con cui si intende demolire la figura del nostro tecnico», scopre che per De Laurentiis «non ci sono tanti Spalletti o un altro Sarri capaci di deliziarci con la loro linea alta del 4-3-3». E ragionando tra sé e sé, Rudi e Garcia può darsi abbiano voluto semplicemente tutelare la propria dignità, ferita «per quella mancanza di rispetto nei propri confronti». Un messaggio in codice e amici (e nemici) come prima.

Sulle accuse ai giornalisti scrive:

Nelle due settimane che appartengono al suo passato – e che però, si sa, rischiano comunque di costituire pilastri del futuro – se ne sono viste e sentite talmente tante da poterci allestire trattati, e ai giornalisti, che aprendo le virgolette hanno potuto semplicemente abbeverarsi, è stata persino evitata la libera interpretazione.

E ricorda cosa riporta la Treccani alla voce diritto di critica:

facoltà intellettuale che rende capaci d’esaminare e valutare gli uomini nel loro operato e i risultati della loro attività per scegliere, selezionare, distinguere il vero dal falso, il certo dal probabile, il bello dal meno bello o dal brutto, il buono dal cattivo o dal meno buono…

LA LEZIONCINA DI GIORNALISMO DI DE LAURENTIIS

De Laurentiis è intervenuto alla fine della conferenza di Garcia, e ha detto:

«Fa male leggere cose inventate di sana pianta. Non sta facendo la lista dei buoni e dei cattivi, non fa onore a chi racconta dare notizie inventate, per me il giornalismo non si fa così. Noi ci rimaniamo male quando la stampa inventa le notizie. Sono qui da tanti anni, ho un rapporto con voi, basta che non inventiate le notizie e che raccontiate le notizie».

«Io spero che le cose cambino, e chiamo i giornalisti chiedendo perché abbiano scritto inesattezze. Però non riesco a parlare con nessuno di voi, il giornalismo secondo me non si fa in questo modo, così diventa una professionalità vissuta in maniera squallida. Giordano ieri ha scritto un articolo su di me dirompente sul piano della diversità, ma è uno che scrive».

