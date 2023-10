Deschamps: «Mbappé non è nella sua forma migliore, questo si riflette anche sui risultati del club»

Il ct della Francia non è preoccupato delle prestazioni opache dell’attaccante parigino: «Lo conosco. Anche quando fa le cose bene, vuole fare meglio»

Presto ci sarà la seconda sosta per le nazionali, la Nigeria ha già diramato i suoi convocati e, manco a dirlo, c’è Osimhen. Dall’Africa all’Europa, oggi è il turno di Deschamps, ct della Francia, che ha diramato la lista dei suoi convocati.

La conferenza, durante la quale ha svelato i convocati, è stata una buona occasione per affrontare il tema Mbappé. Questa volta non si tratta di mercato, ma della prestazione opaca del francese in Champions League contro il Newcastle. Il Psg ha preso quattro sberle dai Magpies (4-1, il punteggio finale), e in questa deludente débâcle, Mbappé è stato attore non protagonista.

Sul tema Deschamps ha detto:

«Non è in forma? Ovviamente non è nella sua forma migliore, e questo riflette sicuramente i risultati del suo club. Kylian, con tutto quello che è capace di fare, l’importanza e l’influenza sulla sua squadra, ha un grande impatto. Capita che i giocatori si trovino in periodi in cui sono meno efficienti o non al meglio».

E ancora:

«Incide anche il suo periodo estivo in cui non ha avuto una preparazione classica, il che significa che gli manca? Non ho preoccupazioni per Kylian, per la sua voglia e il suo stato d’animo da avversario. Lo conosco abbastanza bene, non si accontenta mai. Anche quando fa le cose bene o molto bene, vuole fare meglio».

Sulla partita di ieri sera, Le Parisien ha descritto Mbappé come “un’anima in pena”:

“in campo era come un’anima in pena, avaro di sforzi e non sembra sapere cosa fare con le poche palle che ha toccato. Ancora più insolito, Kylian Mbappé non ha tentato alcun dribbling”.

Per le sfide contro Olanda (13 ottobre) e Scozia (17 ottobre), Deschamps ha convocato gli “italiani” Maignan, Pavard, Theo Hernandez, Rabiot, Giroud e Thuram. Con loro anche Areola, Samba, Lucas Hernadez, Konaté, Koundé, Saliba, Clauss, Upamecano, Tchouaméni, Fofana, Camavinga, Kamara, Coman, Dembele. Kolo Muani, Griezmann e, naturalmente, Mbappé.

🇫🇷 La liste de Deschamps vient d’être annoncée !https://t.co/iIvlkctexz pic.twitter.com/GT5Fy8XGza — RMC Sport (@RMCsport) October 5, 2023

