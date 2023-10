Psg sconfitto dal Newcastle 4-1. Le Parisien: “Mbappé sembrava un’anima in pena”

Il fantasista parigino tocca 51 palloni e non tenta nemmeno un dribbling. Donnarumma mediocre, due buone parate, ma male sul terzo gol subito.

Una sconfitta amara per il Psg contro il Newcastle ieri in Champions League; gli inglesi si sono imposti per 4-1. La squadra di Luis Enrique, nonostante si sia presentata con un modulo molto offensivo e le due punte Mbappé e Kolo Muani, conclude poco o nulla in area di rigore. Nelle pagelle de L’Equipe una sola sufficienza. Donnarumma mediocre, Mbappé gravemente insufficiente:

“Donnarumma 5: un braccio sinistro fermo su un tiro di Isak prima di cedere al gol di Almiron, poi due parate superbe poco prima di concedere il gol a Burn. Male nel terzo gol. Non ha potuto fare nulla sul quarto gol.

Mbappé 2: Primo tempo molto deludente, quasi non esisteva. Forse perché le palle non arrivavano, ma ha anche offerto poche soluzioni”.

Per il quotidiano francese il migliore della serata del Psg è il diciottenne Zaire-Emery, cresciuto nel vivaio dei parigini e lanciato per la prima volta in prima squadra lo scorso anno. Voto 6:

“Il giovane parigino è uno dei pochi della sua squadra ad aver lavorato molto nel primo tempo. Combattivo e volitivo, ha lottato per recuperare palla”.

Anche Le Parisien boccia la prestazione di Mbappé:

“Mentre il Psg stava prendendo acqua da tutte le parti contro il Newcastle, il suo numero 7 non sembrava mai essere in grado di esistere in questa partita, in campo era come un’anima in pena, avaro di sforzi e non sembra sapere cosa fare con le poche palle che ha toccato. Ha colpito solo 51 volte il pallone stasera; di questi, solo 5 erano nell’area di rigore del Newcastle, di cui solo uno è stato un passaggio chiave prima di un tiro. Ancora più insolito, Kylian Mbappé non ha tentato alcun dribbling”.

ilnapolista © riproduzione riservata