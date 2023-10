“De Laurentiis hai distrutto un giocattolo meraviglioso dando una Ferrari in mano a un NESSUNO”

Dopo la seconda sconfitta in campionato i tifosi del Napoli si scatenano sui social contro Garcia e contro il presidente De Laurentiins

Napoli-Fiorentina 1-3. Stavolta finisce tra i fischi. L’8 ottobre 2023 rischia di passare alla storia del Napoli come il giorno dell’abdicazione. A quelli un po’ in là con gli anni ha ricordato Napoli-Sampdoria 1-4 (quella di Vialli e Mancini) della stagione 90-91, dopo il secondo scudetto. Quel giorno fu chiaro a tutti – anche agli ottimisti più ostinati – che il ciclo di Maradona era finito. È un concetto prematuro parlare di fine ciclo, lo ammettiamo, ma il campo ha parlato in maniera inequivocabile. La Fiorentina di Italiano ha impartito una lezione di calcio al Napoli di Garcia e solo una discreta dose di autolesionismo dei viola ha impedito che il punteggio fosse più largo e fatto sì che il match restasse in bilico più o meno fino all’ultimo. Fino al 3-1 di Gonzalez all’89esimo.

I tifosi si scatenato sui social senza sapere bene contro chi sparare, se i calciatori, se Garcia oppure il presidente De Laurentiis

Giuseppe: #NapoliFiorentina @ADeLaurentiis Hai distrutto un giocattolo meraviglioso dando una Ferrari in mano a un NESSUNO assoluto!!!

Ros: Sembriamo il Leicester dopo lo scudetto. La colpa è del priore. #NapoliFiorentina

Antonio: #NapoliFiorentina Squadra irriconoscibile. Molle a centrocampo, difesa inefficace. In campo gli ectoplasmi del @sscnapoli che ha ben figurato contro il Real. Sinceramente allibito. #ForzaNapoliSempre @ADeLaurentiis @victorosimhen9

Gianni: Non si contano le oscenità tattiche che ha combinato stasera Si è messo a dispetto anche con Giuffredi e Mario Rui in panchina #Garciaout #NapoliFiorentina

Colella: #NapoliFiorentina per perdere contro una squadra inferiore tecnicamente devi fare molto male, come il Napoli stasera.

ilnapolista © riproduzione riservata