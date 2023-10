Bellingham, il report dello scout che lo scoprì: “Ha solo 16 anni, ma è impressionante”

Bellingham era il gioiello del Borussia Dortmund e oggi è il tornado inarrestabile di Madrid. Giovane, decisivo e veloce come pochi al mondo, ma non è sempre stato così. Il Daily Mail ha condiviso la nota dello scout che lo ha scoperto, il quale parlava di Jude con queste parole:

“‘Solo 16 anni ma è impressionante. Ha gambe lunghe e piedi enormi. Sta ancora crescendo fisicamente, ma ha la struttura per diventare un corridore di grande presenza e aggraziato. Si muove con naturalezza. Lunghi passi, apre le gambe con forza. Ha una mentalità fantastica, intelligente nel trovare gli spazi per ricevere il possesso palla. Si infila tra le linee e riesce ad allargarsi spontaneamente”.

All’epoca il giovane Bellingham militava nella squadra del Birmingham City, a 20 km dalla sua casa nella cittadina di Stourbridge. Qui Bellingham cresce e dimostra il suo talento da calciatore, finché i tedeschi gialloneri non ne riconoscono il valore e lo acquisiscono dagli inglesi per 27 milioni di euro.

“Non si è mai fatto prendere dal panico con la palla, ha superato la paura e ha saputo usare il fisico. Si è lanciato in alcuni duelli e ha ricevuto un cartellino giallo nel secondo tempo per un contrasto pesante. Ma il potenziale è enorme, ha solo 16 anni ed è già in grado di confrontarsi testa a testa con la prima squadra del Portsmouth. Fategli un contratto, crescetelo e mandatelo in prestito: tra 18 mesi giocherà nella nostra prima squadra”.

Poi la chiamata dai blancos per la cifra da record di 150 milioni. Ora Bellingham è il fenomeno che tutti sapevano sarebbe diventato, pronto a trascinare il Real Madrid quando è necessario e a essere sempre decisivo, come lo ha fatto da inizio stagione.

