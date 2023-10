Ancelotti, applauso spontaneo dei giornalisti napoletani in sala stampa

Clima diverso in strada e in sala stampa. Fuori l’hotel gli insulti verso il tecnico di Reggiolo, in conferenza solo applausi

A discapito dei cori subiti all’uscita dell’hotel Vesuvio, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato accolto in sala stampa con un applauso spontaneo. I giornalisti presenti non hanno esitato e appena l’allenatore del Real è entrato in sala lo hanno applaudito.

Segno, questo, che il mister ha lasciato un buonissimo ricordo in città. Anche Ancelotti ricorda con piacere la sua esperienza a Napoli e lo ha anche confermato in conferenza stampa:

«Tornare a Napoli, un ritorno al passato. Momenti molto buoni, città meravigliosa, momenti meno buoni. Rimane il ricordo di una esperienza positiva. La partita è la più difficile della fase a gironi, la realtà è che non voglio dire che siamo abituati a questo tipo di partite, la maglia del Real Madrid è una istituzione in questa competizione e credo che aiuti. La maglia pesa per noi e pesa per gli altri».

E ancora a chi gli ricorda che De Laurentiis disse che non aveva un buon rapporto con i tifosi:

«Ho una relazione molto buona con tutti. Non ha senso tornare su questo aspetto. Quando non c’è feeling adeguato, meglio dividersi. È stato meglio per me e per il Napoli».

Ancelotti ha allenato il Napoli dalla stagione 2018/19 al 2019/20. Fu esonerato nel dicembre 2019 dopo un colloquio con il presidente De Laurentiis nel famoso hotel Vesuvio. L’esonerò arrivo dopo la vittoria in Champions contro il Genk per 4-0 contro il Genk. In quell’occasione il Napoli si qualificò per la prima volta nella sua storia da imbattuti nel girone. In campionato però le cose non andavano meglio, settimo posto con appena 21 punti in 15 giornate. Al posto del tecnico di Reggiolo arrivo Gattuso.

ilnapolista © riproduzione riservata