Verratti ha rifiutato la convocazione con l’Italia, ora va in Qatar (L’Equipe)

Marco Verratti lascerà il Psg per firmare con il club qatariota Al-Arabi. L’Equipe scrive di lui:

“Pochi giorni fa, Marco Verratti ha rifiutato la convocazione dalla Nazionale italiana. E’ stato escluso da tutte le competizioni dal Psg, i suoi dirigenti lo hanno informato che non avrebbero contato su di lui in questa stagione; per questo, il centrocampista 30enne non si è sentito di unirsi alla Nazionale. Non era in forma, e probabilmente non aveva la testa per farlo. Il vincitore di Euro 2021 ha raggiunto un accordo con il club qatariota dell’Al-Arabi, con il quale, salvo un ribaltamento della situazione, firmerà nei prossimi giorni. Una destinazione sorprendente, in un ambiente con una competitività limitata, che si spiega con diversi fattori. Durante l’estate, è stato seguito da diversi importanti club europei, tra cui Chelsea, Barça e Bayern Monaco. Ma la sua situazione contrattuale (circa € 1,2 milioni lordi al mese fino al 2026) ha rallentato le discussioni e ha costituito un freno per i club club di reclutarlo.

Il Psg voleva venderlo, l’obiettivo di riceverne un grosso compenso. Dall’inizio dell’estate, i club di Riyadh sono andati all’attacco per cercare di assicurarselo. Il suo ex compagno Neymar, ora all’ Al-Hilal, ha fatto alcune telefonate per convincerlo a raggiungerlo nel Golfo. Ma Nasser al-Khelaifi ha rifiutato le offerte che erano arrivate. Inizialmente, ha chiesto una somma superiore a € 100 milioni per lasciare andare l’italiano, prima di abbassare le sue pretese a circa € 70-80 milioni. I club sauditi non hanno mai superato i 45 milioni di euro, prima di andare verso altre strade. Il suo trasferimento in Qatar dovrebbe portare € 50 milioni al Psg, compresi i bonus. L’operazione dovrebbe essere finalizzata nei prossimi giorni, una volta eseguite le visite mediche. Un risultato piuttosto triste per uno dei personaggi principali dell’era Qatar Sports Investments, vincitore di 30 trofei con la maglia parigina, un record”.

