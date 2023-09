Garcia sulla sostituzione di Osimhen: «Non serviva il doppio attaccante. Osi andava risparmiato, punto»

In conferenza: «Se ho la fiducia dei giocatori? Dovete chiederlo a loro»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la partita contro il Bologna

Soddisfatto di come gioca il Napoli?

«Stasera il problema è il risultato, non la prestazione: non abbiamo preso gol, ci sono punti positivi, abbiamo giocato con una coppia di centrali nuova, Natan ha fatto una prestazione di sicurezza. Abbiamo fatto un bel primo tempo, quando colpiamo il palo è sfortuna, ma a volte il calcio è questione di centimetri. Nel secondo tempo un po’ meno bene, abbiamo fatto tornare in partita il Bologna: a parte il tiro di Zirkzee, non ricordo altre cose fatte da Meret. Difensivamente bene, poi un rigore sbagliato non ti aiuta a vincere 0-1 o 0-2. Dobbiamo rimettere tutto in campo mercoledì, ci serve una vittoria che ci sfugge da un po’, e poi fare una striscia di risultati positivi per tornare tra i primi quattro, il nostro obiettivo per il momento, e serve vincere»

Sente la fiducia dei giocatori?

«Dovete chiederlo a loro, non a me»

Le sostituzioni Kvaratskhelia-Osimhen?

«Abbiamo cambi di qualità in panchina, giochiamo quattro partite in nove giorni con il Real Madrid martedì prossimo. Sarebbe una mancanza di rispetto del talento di chi è in panchina, se non li facessi entrare. Kvaratskhelia ha fatto un’ottima partita, al 45′ aveva un sovraccarico ai polpacci e non volevo perderlo. In attacco ho tanta qualità, e alcuni entrano»

Sul rigore sbagliato da Osimhen

«Tutti i grandi del calcio li sbagliano, ma quando giochi 83′ non è un problema non essere contento di uscire dal campo, ma l’attitudine non è buona: ciò che gli ho detto però rimane nello spogliatoio»

Sulla mancanza del doppio centravanti nel finale?

«Il nostro centrocampo andava bene, la creatività arriva da lì. Secondo me non serviva, altrimenti arrivano troppi giocatori stanchi in vista di mercoledì: Victor andava risparmiato, punto»

Il tweet di De Laurentiis?

«Eravamo venuti qui per vincere, dopo quattro giorni dalla vittoria di Braga: non c’erano problemi fisici per non far iniziare chi aveva giocato lì, sapendo di dover inserire Natan. Dobbiamo essere tutti uniti, quando non si vince e c’è distanza con i primi quattro, non c’è tempo per lamentarsi ma serve concentrarsi sull’Udinese. Il presidente ha dato il suo giudizio e sono d’accordo, abbiamo fatto bene ma non abbastanza perchè avremmo vinto. Dobbiamo fare di più per cambiare il nostro destino e far giocare la fortuna dalla nostra»

Su Raspadori?

«Interessante prestazione, un giocatore quando gioca sulla fascia per rientrare verso Osimhen, ha avuto una grande occasione e non ha preso la porta. Ma offensivamente è interessante, e aiuta la squadra»

Napoli poco coraggioso nei cambi?

«Alcuni giocatori sono arrivati tardi, devono lavorare sugli schemi: abbiamo usato tempo su Natan, e poi ci sono quelli che sono stati bravi lo scorso anno e quest’anno. Lindstrom avrà il suo momento, ma Elmas ha fatto bene a Braga e Politano ha fatto bene ad inizio stagione nonostante un fatto personale in settimana»

Troppo prevedibili in attacco?

«Se segniamo sul palo di Osimhen o sul rigore, non parliamo così. Non siamo soddisfatti, il Napoli doveva vincere. Però c’è anche il modo con cui non abbiamo vinto, la meritavamo e siamo venuti qui con personalità nel primo tempo, poi dovevamo fare di più e spingere per fare in modo che la palla entri.

I tifosi scrivono Garcia out

«Non è che potete ascoltare solo la minoranza urlante, c’è una maggioranza dietro la squadra e che supporta i giocatori e l’allenatore del Napoli: ad inizio stagione dobbiamo spingere di più, certe situazioni sfortunate succedono. Ma gli uomini veri si vedono nella difficoltà, nelle prossime partite»

