Sarri: «Perdere non sarebbe stato giusto, siamo stati bravi a non arrenderci»

A Sky dopo l’1-1 con l’Atletico Madrid: «Ci danno in difficoltà ma contro Napoli Juve e Atletico abbiamo una vittoria, una sconfitta e un pari»

Maurizio Sarri a Sky alla fine di Lazio-Atletico Madrid 1-1.

Avete trovato la soluzione in attacco (il riferimento è al gol di Provedel).

«La soluzione ce la siamo cercata dai. Essere sotto alla fine del primo tempo non era giusto, c’era il rischio di sentirsi vittima della sfortuna e arrendersi, siamo stati giustamente premiati, il risultato non era giusto. Punto importante contro la favorita del girone. Ci danno tutti in difficoltà ma nelle ultime tre partite abbiamo affrontato Napoli Juve e Atletico Madrid e abbiamo chiuso con una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Sono insoddisfatto delle prime due partite contro Lazio e Genoa.

Penso anche di prestazione abbiamo fatto una buona partita, non era semplice, loro sono fortissimi sia nelle ripartenze sia nel palleggio. Nel primo tempo non abbiamo sentito neanche un contropiede, nel secondo tempo qualcuno ma la necessità del risultato era enorme.

A livello di collettivo possiamo creare molto di più. Creiamo molto più di quel che sogniamo».

ilnapolista © riproduzione riservata