La Lazio non sa più difendere, concede troppe occasioni (Gazzetta)

A preoccupare non sono solo i gol presi (sette), ma ancor di più le occasioni da rete concesse sia sabato allo Stadium che a Napoli

La crisi della Lazio: tre sconfitte in quattro partite (una sola vittoria: a Napoli) e sette gol subiti. Ne scrive la Gazzetta:

La Lazio non sa più difendere. Lo dicono i numeri (7 gol incassati nelle prime 4 partite di campionato), lo dicono ancor di più le sensazioni suscitate in campo dai biancocelesti. Sì, perché a preoccupare non sono solo i gol presi (comunque troppi), ma ancor di più le occasioni da rete concesse sia sabato allo Stadium sia nelle precedenti partite. Anche in quella trionfale di Napoli, dove nella prima mezzora i partenopei hanno sfiorato più volte il gol. Se non fosse stato per Provedel le reti al passivo sarebbero state molte di più. Il portiere è il solo nel reparto arretrato che ha fin qui mantenuto il rendimento della scorsa stagione. Per il resto quella che è stata la seconda miglior difesa dello scorso campionato (con 30 reti incassate in 38 partite, solo due in più del Napoli), sembra essere sparita.

