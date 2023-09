Come il gatto col topo. Capa e muro contro un catenaccio old style. Tutti avanti, tutti indietro ed in mezzo le maglie nere fanno da contorno a una serata davvero sgraziata anzi SGARCIATA.

🥲 Nei primi venti minuti sembrava non esserci storia. Superiori, loro alle corde. Poi Meret si addormenta sul primo gol e gli diamo quello che cercavano: una speranza.

🧐 Piotr ci riporta in sella. Provedel gli nega la doppietta. Luis Alberto ha lo spazio utile per costruirsi due villette a schiera in un centrocampo vuoto come il Corso Malta il quindici di Agosto.

😱 Abbiamo preso tre contropiedi con Juan Jesus oltre la nostra metà campo. In realtà pure due goal, Santo Var ci ha evitati una goleada. Presunzione o ci scordiamo di difendere?

🤨 Kvara non si deve mai togliere in una partita del genere. Mai.

Abbiamo creato più noi densità davanti alla loro area ,che Sarri stesso: eppure un pullman l’aveva piazzato deliberatamente.

😳 Simeone in campo con Osi e l’unico cross è arrivato da calcio d’angolo Perché? Sono quelle domande che non avranno mai risposta o forse si: Eravamo spompati.

👊 Al primo vero test, stecchiamo. La squadra ha bisogno di tempo, siamo d’accordo. Garcia saprà sicuramente dove mettere le mani però non si possono lasciare tre punti ad una squadra che era in palese difficoltà e alla quale abbiamo dato tutto il campo di cui aveva bisogno.

Ah ma chi è che mette la musica al Maradona?

Nun l’ha ngarrato nemmeno stasera!

Forza Napoli

Sempre e Comunque

Pagelle a caldo del tifoso

Meret 5

Di Lorenzo 6

Rrahamani 5

Jesus 4,5

Olivera 5 (Rui 5)

Lobotka 6

Anguissa 5

Zielinski 6

Politano 6

Kvara 6

Osi 6 (Lindstrom 5)

