Il video delle lamentele di Lotito con Rocchi

Dal Corsport. L’incontro al Campidoglio qualche giorno fa. La Lazio è in silenzio stampa dopo le decisioni arbitrali del match con la Juventus

La Lazio è in silenzio stampa per polemica dopo le decisioni arbitrali di Juventus-Lazio. La società biancoceleste ritiene di essere stata danneggiata, in particolar modo nell’azione del primo gol di Vlahovic: i laziali (e le immagini sembrano suffragare questa ipotesi) ritengono che il pallone fosse uscito sul controllo di McKennie.

Oggi è però emerso il video di qualche giorno fa, relativo a un confronto tra Lotito eGianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B.

Lotito si lamentava delle decisioni prese a Napoli nel corso della partita vinta dai laziali 2-1, match in cui due gol sono stati annullati alla squadra di Sarri.

Nel video che Lotito parla di casi di fuorigioco passivo e attivo, “forse ricordando l’episodio di Napoli del gol annullato a Guendouzi” scrive il Corriere dello Sport. E cita il leccese Banda, facendo riferimento a Lecce-Lazio.

Nel video, prosegue il Corsport

Rocchi evita di entrare nello specifico, la sede non è quella opportuna, ma si lascia comunque andare ad un “è border”, commento che in parte accoglie i dubbi di Lotito, che quindi prima dei fatti di Juve-Lazio si era già fatto sentire con Rocchi.

Lotito che va a lamentarsi con Rocchi per l’arbitraggio di Juve – Lazio, l’avesse fatto un dirigente della Juve apriti cielo, come minimo Chiné stava già a preparare le carte per chiedere la radiazione della Juve. pic.twitter.com/QgAhx41dQt — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) September 17, 2023

#Lazio furiosa dopo la Juve. E spunta il video del dialogo tra #Lotito e #Rocchi: La conversazione di diversi giorni fa tra il presidente biancoceleste e il designatore arbitrale: cosa si sono detti https://t.co/YhzgKOo4sn pic.twitter.com/Iq9KcvssBa — sportlive (@sportli26181512) September 17, 2023

