De Laurentiis assente a Bologna, era a Milano per la sfilata Armani VIDEO

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non era a Bologna con la squadra ieri per il match pareggiato dagli uomini di Garcia, bensì a Milano per la sfilata di Armani.

Momento più alto della mia giornata è stato trovarmi il PRESIDENTE alla sfilata di Giorgio Armani pic.twitter.com/w7ffMONlx7 — ꜱɪᴍᴏᴘᴀʟʟ🎈 (@vivilacosiah_) September 24, 2023

La sfilata si è tenuta alle 17.00 nella città del nord Italia, organizzata per la chiusura della Fashion Week. Nello stesso giorno in cui il Napoli, a Bologna, trova un altro risultato negativo seguito dalla delusione dei tifosi e le proteste dei calciatori. Una partita che, una volta conclusa, è stata commentata dal presidente con questo tweet.

Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 24, 2023

Da tempo Armani è un importante partner della società del Napoli. La sua firma è importante per il club, perché giocatori e staff vestono i prodotti del grande stilista italiano. La presenza di De Laurentiis era importante, ma il suo commento post partita non è stato gradito da molti tifosi. Sotto il suo tweet, una vasta quantità di commenti invitano il presidente a liberare la panchina del Napoli in favore di un altro allenatore.

Aurelio, va cambiato immediatamente allenatore per salvare la stagione. Siamo ancora in tempo. — kimbap (@KIMBAP_XI) September 24, 2023

Anche per la Gazzetta è evidente che se Garcia vuole restare a Napoli, allora, deve dimostrarlo con i fatti:

“Tutto il mondo Napoli cementato dallo stesso sogno e pilotato dal carisma forte di Luciano Spalletti. Prima ancora di ritrovare i dribbling di Kvara e i rigori di Osi, il Napoli, che oggi appare scollato e minato da malumori più o meno sommersi, deve ritrovare la sua unità, E il primo atto non può che essere un atto forte di legittimazione del tecnico agli occhi della squadra e della piazza da parte della proprietà. Come fece Berlusconi a suo tempo con il primo Sacchi. Se la fiducia c’è ancora”.

