Bagni: «Fossi stato Garcia, non avrei toccato nulla. Ma ognuno ha le sue idee e ne risponde»

Al Corriere Bologna: «Oggi è più importante per il Napoli. Gli azzurri devono ancora puntare allo scudetto, c’è tempo per recuperare»

Salvatore Bagni intervistato dal Corriere di Bologna.

Cosa si aspetta dalla sfida del Dall’Ara?

«Una partita aperta a qualsiasi risultato, nessuno è favorito. Sarà divertente da vedere anche se i tifosi giustamente si divertono solo quando vincono. Mi viene da pensare che oggi possa essere più importante per il Napoli che per il Bologna. Gli azzurri ci avevano abituati a risultati e prestazioni, per ora stanno arrivando solo i primi».

Si è dato una spiegazione dell’avvio lento dei campioni d’Italia?

«Hanno cambiato metodo di giocare e di pensare. Se fossi stato io l’allenatore, non avrei toccato nulla rispetto alla perfezione raggiunta l’anno scorso. Ognuno però ha le sue idee e ne risponde. In città c’è già fermento, non si aspettavano un inizio del genere con il tricolore sul petto».

Quali sono le ambizioni stagionali delle sfidanti?

«Il Napoli deve ancora puntare allo scudetto, c’è tempo per recuperare. Il Bologna può migliorare il nono posto dell’anno scorso. Entrare nelle coppe europee è difficile ma presto ce la farà».

