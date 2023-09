Per il Bologna solo tre gol in quattro partite, Thiago Motta chiede cattiveria sotto porta

Il Corriere Bologna: non ci sarà il tutto esaurito, 26mila i biglietti venduti. Contro il Milan furono 30mila

Bologna-Napoli introdotta dal Corriere Bologna.

Non ci sarà il tutto esaurito da oltre 30.000 spettatori registrato alla prima contro il Milan, ma saranno circa 26.000 i presenti oggi al Dall’Ara per la sfida al Napoli. Un altro pienone, con corposa presenza azzurra, per lanciare il Bologna di Thiago Motta a caccia di tre punti che spalancherebbero la porta della parte sinistra della classifica.

In questo impronosticabile avvio di Serie A, con Lecce e Frosinone ai piani alti, i rossoblù cercano un colpaccio che metta fine al periodo di rodaggio e che aumenti convinzione e fiducia: per centrarlo servirà più ferocia in zona gol, viste le sole tre reti segnate finora in quattro turni. Anche Motta ha invitato a «cambiare il chip negli ultimi 15 metri», migliorando le scelte e aumentando la cattiveria in zona gol per non lasciare più sul piatto occasioni preziose.

