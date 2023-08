Sarri e le eventuali dimissioni dalla Lazio: davvero rinuncerebbe a 8 milioni in due anni? (Corsport)

Ieri sera la cena con Lotito. Scrive il Corsport: per quanto lo si può pensare diverso da quando c’è Sarri, Lotito sarà sempre Lotito

Davvero Sarri pensa a dimettersi dalla Lazio? Il Corriere dello Sport non ci crede.

Del nuovo tentativo di Lotito per Ricci s’è saputo ieri, qualche ora prima del vertice con Sarri. Uno spot per il presidente. La voce può averlo aiutato a ripresentarsi dal Comandante con un nome buono per rabbonirlo. Ricci può agevolare Lotito nel tentativo di placare solo parte dell’ira di Mau, illuso dal presidente su tutto: gestione del mercato, obiettivi, tempistica, sparate. Non s’aspetta più niente, non vale più nessun’altra promessa. Servono fatti, ossia quattro acquisti, possibilmente concordati o condivisi.

La cena Lotito-Sarri s’è svolta alla presenza di Angelo Fabiani, diesse in pectore. Lotito ha calato la carta Ricci, è costretto a rilanciare per il regista granata. Ma non basta. L’ira di Sarri non è passeggera, è permanente. Siamo all’1 agosto e allena solo Castellanos, unico acquisto dell’estate che avrebbe potuto e dovuto produrre colpi ad effetto.

Sta a Sarri decidere come andare avanti. Ha un contratto da quasi 8 milioni totali per due stagioni, per quanto dica che i contratti non contino rinuncerebbe davvero ad un bottino così ricco? Alla squadra ha garantito che resterà e la lazialità lo lega ai tifosi. Per quanto lo si può pensare diverso da quando c’è Sarri, Lotito sarà sempre Lotito.

